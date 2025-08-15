فيصل وشلبي يقودان تشكيل البنك الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري الممتاز

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة حرس الحدود، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز موسم 2025/2026

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى الدورى

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى

عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع

عمرو الجزار، محمود الجزار، مصطفى دويدار، اسحاق يعقوبو

خط الوسط

محمد فتحى، محمد بن شرقي، أحمد مدبولي

خط الهجوم

اسامة فيصل، يسري وحيد، مصطفى شلبي

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

احمد صبحى، هشام صلاح، احمد متعب، سعيدو سيمبوري، محمد إبراهيم، محمود عماد، احمد ريان، ياو انور، أحمد امين أوفا

