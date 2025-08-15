الجمعة 15 أغسطس 2025
رياضة

تعرف على موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

 يستعد فريقا بيراميدز والمصري لمواجهتهما المرتقبة ببطولة الدوري المصري الممتاز، سعيا للفوز في الجولة الثانية على الإسماعيلي وطلائع الجيش على الترتيب.

موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز 

ويلتقي فريقا بيراميدز والمصري في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد السويس الجديد بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المصري قمة الدوري برصيد 6 نقاط، ويأتي بيراميدز في الترتيب الرابع برصيد 4 نقاط.

بيراميدز والإسماعيلي

 وحقق بيراميدز فوزا غاليا على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في ثاني جولات الدوري، بينما يستعد لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة على استاد السويس.

مباراة المصري وطلائع الجيش 

 كان المصري قد نجح في الفوز على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ستاد السويس الجديد، ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى النقطة السادسة من مباراتين في صدارة جدول الترتيب.

يخوض فريق نادي بيراميدز مباراة ودية مساء اليوم الجمعة أمام دايموند، في إطار الإعداد للمواجهات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

وتقام المباراة الودية في السابعة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي.

 

راحة سلبية للاعبي المصري بعد الفوز علي طلائع الجيش 

 وقرر التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا السبت استعدادًا لمباراته أمام نظيره بيراميدز 

ترتيب فرق الدوري المصري بعد مباريات أمس الخميس

1- المصري 6 نقاط
2- زد 4 نقاط
3- مودرن سبورت  4 نقاط
4- بيراميدز 4 نقاط  
5- الزمالك 3 نقاط
6- الجونة 3 نقاط 
7- الأهلي نقطة واحدة
8- سموحة نقطة واحدة
9- إنبي نقطة واحدة
10- غزل المحلة نقطة واحدة
11- بتروجيت نقطة واحدة
12- البنك الأهلي نقطة واحدة
13- فاركو نقطة واحدة 
14- وادي دجلة نقطة واحدة  
15- الإسماعيلي نقطة واحدة
16-  طلائع الجيش نقطة واحدة 
17- سيراميكا كليوباترا نقطة واحدة 
18- حرس الحدود بدون نقاط
19- كهرباء الإسماعيلية بدون نقاط
20- المقاولون العرب بدون نقاط
21- الاتحاد السكندري بدون نقاط

