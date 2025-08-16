السبت 16 أغسطس 2025
تحويلات مرورية بمحور 26 يوليو بالجيزة لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

الإدارة العامة لمرور الجيزة، أعلنت عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، والعمل على تسيير حركة المرور، وذلك في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع مونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر)، الأمر الذي يستلزم الغلق الكلي لشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان.

حالة المرور اليوم، تعرف على حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الأسد بالهرم

وقال مصدر أمنى ـ بان  مواعيد الغلق الكلي من يوم الأحد الموافق 17 /8/ 2025 حتى صباح الثلاثاء الموافق 19 /8/ 2025.

ومن يوم الجمعة الموافق 22 /8/ 2025 حتى صباح الأحد الموافق 24 /8/ 2025، و على أن يكون الغلق خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا حتى 6 صباحًا فقط.

المسارات البديلة المقترحة:

 المسار الأول: حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان يتم الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ثم يسارًا مرة أخرى إلى شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.

أما المسار الثاني: الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا اتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.

 وتؤكد الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع كافة المساعدات الفنية والتجهيزات والإرشادات المرورية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وحماية وسلامة المواطنين.

