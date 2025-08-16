ضبط متهم بالنصب زعم قدرته على تخصيص أراضٍ للمواطنين

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بادعاء نفوذ مزعوم وقدرته على تخصيص أراضٍ مقابل مبالغ مالية استولى عليها دون وجه حق.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تلقت بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة بورسعيد، بتضرره من شخص لقيامه بالنصب والاحتيال عليه، حيث أوهمه بقدرته على تخصيص قطعة أرض له بإحدى مناطق القاهرة، مدعيًا تمتعه بنفوذ وسلطة "على خلاف الحقيقة".

وأضاف المبلغ أن المتهم تمكن من الاستيلاء منه على مبلغ مالي كبير دون تنفيذ ما وعد به أو رد المبلغ.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل – مقيم بمحافظة القاهرة.

وبمواجهته بما نُسب إليه أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

