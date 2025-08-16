السبت 16 أغسطس 2025
حوادث

حبس عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين

حبس متهمين، أرشيفية
حبس متهمين، أرشيفية

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس عاطل لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة وذلك ٤ أيام علي ذمة استكمال التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة أحد الأشخاص – له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة – بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في السفر للخارج.

 المحررات الرسمية المزورة والنصب على راغبي السفر

وكان المتهم يوهم ضحاياه بقدرته على توفير فرص عمل خارج البلاد، مستغلًا حاجتهم للسفر، ويستولي منهم على مبالغ مالية بعد تزويدهم بمحررات رسمية مزورة.

كما تبين إنشائه وإدارته عددا من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي واستقطاب ضحاياه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وعُثر بحوزته على: عدد من جوازات السفر الخاصة بالمواطنين، وعقد عمل خالٍ من البيانات "مزور"، ومبلغ مالي حصيلة نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت ممارسته لهذا النشاط غير المشروع.

و بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

الإحتيال على المواطنين الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الأموال العامة الاستيلاء على أموال الخاصة بالمواطنين التواصل الاجتماعي النصب على راغبي السفر المحررات الرسمية بدائرة قسم شرطة السلام جرائم الاموال العامة

