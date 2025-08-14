الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخطار سفارتي دولتين أوروبيتين لندب محامين لسيدتين أجنبيتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب

حبس متهمتين
حبس متهمتين

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإخطار سفارة دولتين أوربيتين باتهام سيدتين تحملان جنسية أجنبية  بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل مادي بدون تمييز فى التجمع الأول، وذلك لندب المحامين الخاصين بهما مع وجود مترجم خاص لهما.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدتين "تحملان جنسية دول أجنبية") بإدارة مسكن إحداهما الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة للأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي دون تمييز.

 

إدارة شقة  للدعارة التجمع الأول

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبصحبتهما (أحد الأشخاص) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لحماية الآداب الاعمال المنافية للاداب التجمع الأول الأعمال المنافية للآداب مع الرجال القاهرة الجديدة تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب نيابة القاهرة الجديدة

مواد متعلقة

القبض على مدير مطبعة في بدر بتهمة نسخ الكتب الدراسية دون ترخيص

حبس صانع محتوى بتهمة نشر فيديوهات رسم وشوم على سيدات خادشة للحياء

النيابة توجه خطابا لمصلحة الضرائب بشأن أرباح البلوجر شاكر محظور

استعجال نتيجة تحليل المخدرات للبلوجر أوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

العقوبة القانونية المتوقعة على التيك توكر المتحول جنسيا

استولوا على 3 ملايين جنيه، إحالة شقيقين للمحاكمة بتهمة النصب والاحتيال على الأجانب بالتجمع

تجديد حبس سائق شاحنة اصطدم بعدد من السيارات بالقاهرة الجديدة

تفريغ محادثات وفيديوهات البلوجر مونلي صديق البلوجر سوزي

الأكثر قراءة

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

كرة اليد، مصر تتقدم على إسبانيا في الشوط الأول لربع نهائي مونديال الناشئين

احتجز شخصا وأجبره على الرقص عاريا، فيديو لـ علاء الساحر يكشف الوجه المظلم لمشاهير التيك توك

كريم محمود عبد العزيز يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بهذه الطريقة

مصور فيديو حادث الواحات: "مقدرتش أمنع المطاردة وهدفي ياخدوا حقهم"

السيسي يصدق على 45 قانونا جديدا

الوفد المرافق لـ بوتين يغادر موسكو إلى ألاسكا

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

الأندية الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يتعامل الأبناء مع الأب الذي يهين أمهم؟ تعرف على رد الإفتاء

ما حكم عبور الطريق من أماكن غير مخصصة للمشاة؟، أمين الفتوى يجيب

هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads