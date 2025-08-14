الخميس 14 أغسطس 2025
الاستئناف تتسلم ملف شقيقين متهمين بالنصب والاحتيال على أجانب بالتجمع

محاكمة متهمين
 تسلمت محكمة الاستئناف، ملف اتهام شقيقين، يحملان جنسية سورية، بمنطقة التجمع الخامس، لاتهامهما بارتكاب وقائع نصب واحتيال على عدد من الأشخاص الأجانب وذلك لتحديد جلسة لمحاكمتهم بعد إحالتهم للمحاكمة العاجلة.

وأكدت التحريات أن المتهمين تخصصا في الإيقاع بضحاياهما من جنسيات مختلفة، من بينهم شخص يدعى (على. أ. ح) وآخر، عبر إيهامهم بامتلاكهما نشاطًا استثماريًا مزعومًا، وقدما لهم عروضًا لاستثمار أموالهم فى مشروعات وهمية، مستخدمين أساليب احتيالية لإقناعهم وبناءً على ذلك، تمكنا من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تصل لـ٣ ملايين جنيه من الضحايا.

وتم تحرير الـ محضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة وأمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة.

