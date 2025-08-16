السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 1245 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة

701 مخالفة عدم تركيب
701 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

 حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 701 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

 كما تولت الأجهزة المعنية رفع 32 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتم تحرير 544 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

حالة المرور اليوم، تعرف على حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الأسد بالهرم

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

 يُذكر أن الملصق الإلكتروني يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها. كما يساهم في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز مبدأ سيادة القانون.

 

ويعمل الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى السيارات التابعة للمناطق الحرة. كما يساعد في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إدراجها بشكل إلكتروني، مما يساهم في سرعة ضبطها.

 

من جهة أخرى، يُتيح الملصق الإلكتروني تحديد أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرف عمليات إدارات المرور بها، ما يسمح بتوجيه مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة عبر ربط الملصق مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور الملصق الالكترونى المنافذ الجمركية المنتهية تراخيصها تركيب الملصق الالكتروني مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم، تعرف على حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الأسد بالهرم

القبض على البلوجر «فلاحة مصرية» لنشرها مقاطع خادشة للحياء

ضبط شخصين يروجان المخدرات على دراجة نارية بالجيزة

الداخلية تضبط 17 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء

الداخلية تضبط مصنعًا لإنتاج وتعبئة المنظفات والمطهرات المنزلية بدون ترخيص بالقليوبية

الداخلية: مصرع عنصرين إجراميين وضبط مخدرات بقيمة 110 ملايين جنيه

15 متهما بينهم 11 مسجلا، سقوط عصابة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة

الأكثر قراءة

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

قرار رئاسي حاسم للبنك المركزي خلال ساعات

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد طلب الأهلي استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

البلدي يتهاوى، انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 16 أغسطس 2025

الوضع بدأ يتغير، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في مصر

بوادر الانشقاق تضرب الاحتلال، استطلاع رأي يظهر تراجع شعبية نتنياهو ووزير دفاعه

آخر تطورات أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت في البنك المركزي

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، أيوب عليه السلام، أشد الناس بلاء

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بشفاء المريض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads