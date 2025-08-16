السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلونة يقيد راشفورد في رابطة الليجا

راشفورد
راشفورد

 أعلن نادي برشلونة تسجيل الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم الفريق، في سجلات رابطة الدوري الإسباني، بعد أسابيع من الغموض وحالة من الترقب عاشها النادي وجماهيره.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نجح النادي الكتالوني في قيد نجميه البارزين في سوق الانتقالات الصيفية، حيث ظهر اسم الحارس خوان جارسيا صباح اليوم السبت على موقع رابطة الليجا إلى جانب راشفورد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد الساعة العاشرة والنصف صباحا تم تسجيل راشفورد أيضا بشكل رسمي، ما يتيح له السفر مع بعثة الفريق إلى مايوركا والمشاركة في أول مباراة رسمية بقميص البارسا.

 


 وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة صرح أمس الجمعة، خلال لقائه مع رابطة مشجعي برشلونة في جزر البليار أن "فليك بإمكانه الاعتماد على خوان جارسيا وراشفورد أمام مايوركا إذا أراد ذلك"، وهو ما تحقق بالفعل، صباح اليوم.

وعاش برشلونة أيامًا متوترة خلال الأيام الماضية، لكنه تمكن أخيرًا من حسم أهم ملفين في الميركاتو.
في المقابل، لم ينجح النادي الكتالوني في تسجيل الثلاثي فويتشيك تشيزني، وجيرارد مارتن، وروني باردجي، الذين سيبقون في برشلونة بعد تعذر قيدهم في سجلات رابطة الدوري الإسباني.

ويفتتح فريق برشلونة بقيادة المدرب هانز فليك، مشواره اليوم للدفاع عن لقب الدوري الإسباني بمواجهة ريال مايوركا اليوم السبت على ملعب "مايوركا سون مويكس". 

 

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

 تنطلق مباراة برشلونة ومايوركا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني

 تذاع مباراة برشلونة أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 3.

وتمكن نادي برشلونة، من تحقيق لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني في بداية عهد المدرب هانز فليك الموسم الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة راشفورد رابطة الليجا الدوري الإسباني لابورتا

مواد متعلقة

بقيادة راشفورد وجارسيا، قائمة برشلونة لموقعة ريال مايوركا

جارسيا يزين قائمة برشلونة على موقع الدوري الإسباني وموقف راشفورد

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، موعد مباراة برشلونة ومايوركا والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

هل خطأ شوبير أمام فاركو السبب؟، قرار من ريبيرو تجاه مركز حراسة المرمى بالأهلي

قرار رئاسي حاسم للبنك المركزي خلال ساعات

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

ضبط متهمين في مشاجرة بأكتوبر بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد طلب الأهلي استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

بسبب إمام عاشور، غرامة بالملايين وتوبيخ من الفيفا للنادي الأهلي

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير فى القريب

من قصص القرآن الكريم، أيوب عليه السلام، أشد الناس بلاء

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads