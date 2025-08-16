برشلونة يقيد راشفورد في رابطة الليجا

أعلن نادي برشلونة تسجيل الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم الفريق، في سجلات رابطة الدوري الإسباني، بعد أسابيع من الغموض وحالة من الترقب عاشها النادي وجماهيره.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نجح النادي الكتالوني في قيد نجميه البارزين في سوق الانتقالات الصيفية، حيث ظهر اسم الحارس خوان جارسيا صباح اليوم السبت على موقع رابطة الليجا إلى جانب راشفورد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد الساعة العاشرة والنصف صباحا تم تسجيل راشفورد أيضا بشكل رسمي، ما يتيح له السفر مع بعثة الفريق إلى مايوركا والمشاركة في أول مباراة رسمية بقميص البارسا.



وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة صرح أمس الجمعة، خلال لقائه مع رابطة مشجعي برشلونة في جزر البليار أن "فليك بإمكانه الاعتماد على خوان جارسيا وراشفورد أمام مايوركا إذا أراد ذلك"، وهو ما تحقق بالفعل، صباح اليوم.

وعاش برشلونة أيامًا متوترة خلال الأيام الماضية، لكنه تمكن أخيرًا من حسم أهم ملفين في الميركاتو.

في المقابل، لم ينجح النادي الكتالوني في تسجيل الثلاثي فويتشيك تشيزني، وجيرارد مارتن، وروني باردجي، الذين سيبقون في برشلونة بعد تعذر قيدهم في سجلات رابطة الدوري الإسباني.

ويفتتح فريق برشلونة بقيادة المدرب هانز فليك، مشواره اليوم للدفاع عن لقب الدوري الإسباني بمواجهة ريال مايوركا اليوم السبت على ملعب "مايوركا سون مويكس".

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة ومايوركا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 3.

وتمكن نادي برشلونة، من تحقيق لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني في بداية عهد المدرب هانز فليك الموسم الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.