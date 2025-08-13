برشلونة يتلقى صدمة قبل انطلاق الجولة الأولى بالدوري الإسباني

يستعد برشلونة بقيادة مدربه هانسي فليك لمواجهة ريال ماريوكا في الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإسباني 2025-2026.

برشلونة يواجه شبخ غياب ليفاندوفسكي والحارس جارسيا

وواصل برشلونة، اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادًا لمباراته الافتتاحية في الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا السبت المقبل في بالما، في انتظار ما ستقرره اللجنة الطبية لرابطة الدوري الإسباني بشأن إمكانية تسجيل الحارس جوان جارسيا بديلًا للحارس المصاب مارك أندريه تير شتيجن.

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين المتاحين، إضافة إلى المعتادين من الفريق الرديف: توني، جيي فرنانديز، جوفره تورينتس، وبيدرو "درو" فرنانديز.

ويغيب روبرت ليفاندوفسكي عن برشلونة بسبب آلام في العضلة، ومن المرجح عدم لحاقه بمباراة السبت في ملعب سون مويس، كما يواصل كل من تير شتيجن ومارك بارنال الغياب.

ويقترب بارنال، الذي أصيب إصابة خطيرة في بداية الموسم الماضي، من استكمال تعافيه وقد يكون جاهزًا مطلع سبتمبر المقبل.

