بقيادة راشفورد وجارسيا، قائمة برشلونة لموقعة ريال مايوركا

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة ريال مايوركا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة ظهور الوافدين الجدد خوان جارسيا وماركوس راشفورد لأول مرة بقميص البارسا، فيما يغيب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة التي ستبعده عن ضربة البداية.

وجاءت قائمة برشلونة لمباراة مايوركا على النحو التالي:

"إيناكي بينيا – خوان جارسيا – كوشين – بالدي – رونالد أراوخو – كوبارسي – كريستنسن – كوندي – إريك جارسيا – جوفري – جافي – بيدري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – أولمو – فرينكي دي يونج – درو – جييرمو – أندرس فيرنانديز – فيران توريس – لامين يامال – رافينيا – ماركوس راشفورد".

ويُذكر أن برشلونة يدخل الموسم الجديد بصفته حامل لقب الدوري الإسباني.

ويفتتح فريق برشلونة بقيادة المدرب هانز فليك، مشواره اليوم للدفاع عن لقب الدوري الإسباني بمواجهة ريال مايوركا اليوم السبت على ملعب "مايوركا سون مويكس".

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة ومايوركا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 3.

وتمكن نادي برشلونة، من تحقيق لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني في بداية عهد المدرب هانز فليك الموسم الماضي.

