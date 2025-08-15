خطوة تفصل برشلونة عن قيد راشفورد

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي برشلونة يسابق الزمن لتسجيل المهاجم الإنجليزي، ماركوس راشفورد، قبل مواجهة ريال مايوركا في عقر داره، غدا السبت، ضمن أولى جولات الدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن الخطوة التالية بعد الانتهاء من أزمة تسجيل الحارس خوان جارسيا، هي قيد راشفورد أيضًا.

لكن النادي ينتظر الموافقة على بيع مقاعد كبار الشخصيات، في ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، مقابل 100 مليون يورو، للعودة إلى قاعدة (1:1) الخاصة باللعب المالي النظيف.





وأضافت الصحيفة: "لكن من الجدير بالذكر أيضًا، أن مجلس إدارة برشلونة وافق بالإجماع على ضمان تغطية العجز، البالغ 7 ملايين يورو، وتجنب المزيد من الانتكاسات في ما يتعلق باللعب المالي النظيف".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.