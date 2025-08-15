الجمعة 15 أغسطس 2025
خطوة تفصل برشلونة عن قيد راشفورد

راشفورد، فيتو
راشفورد، فيتو

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي برشلونة  يسابق الزمن لتسجيل المهاجم الإنجليزي، ماركوس راشفورد، قبل مواجهة ريال مايوركا في عقر داره، غدا السبت، ضمن أولى جولات الدوري الإسباني. 

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن الخطوة التالية بعد الانتهاء من أزمة تسجيل الحارس خوان جارسيا، هي قيد راشفورد أيضًا.

لكن النادي ينتظر الموافقة على بيع مقاعد كبار الشخصيات، في ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، مقابل 100 مليون يورو، للعودة إلى قاعدة (1:1) الخاصة باللعب المالي النظيف.



وأضافت الصحيفة: "لكن من الجدير بالذكر أيضًا، أن مجلس إدارة برشلونة وافق بالإجماع على ضمان تغطية العجز، البالغ 7 ملايين يورو، وتجنب المزيد من الانتكاسات في ما يتعلق باللعب المالي النظيف".

