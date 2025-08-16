السبت 16 أغسطس 2025
رياضة

الدوري الإسباني، موعد مباراة برشلونة ومايوركا والقناة الناقلة

موعد والقناة الناقلة
موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة ومايوركا في الدوري

يفتتح فريق برشلونة بقيادة المدرب هانز فليك، مشواره اليوم للدفاع عن لقب الدوري الإسباني بمواجهة ريال مايوركا اليوم السبت على ملعب "مايوركا سون مويكس".

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني


تنطلق مباراة برشلونة ومايوركا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني


تذاع مباراة برشلونة أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 3.


وتمكن نادي برشلونة، من تحقيق لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني في بداية عهد المدرب هانز فليك الموسم الماضي.


ويسعى برشلونة إلى البدء بشكل قوي في موسم الليجا، بعدما نجح في تعزيز صفوفه بالتعاقد مع الحارس خوان جارسيا والمهاجم ماركوس راشفورد، والشاب روني باردجي.

