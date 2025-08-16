جارسيا يزين قائمة برشلونة على موقع الدوري الإسباني وموقف راشفورد

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة نجح رسميا في تسجيل الحارس خوان جارسيا في قائمة الفريق لدى رابطة الدوري الإسباني، ليصبح متاحا للمشاركة في المباراة الافتتاحية لليجا أمام ريال مايوركا، اليوم السبت.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الوضع مختلف بالنسبة للإنجليزي ماركوس راشفورد، الذي من المنتظر أن يحصل على بطاقة اللعب الخاصة به اليوم السبت بعد اعتماد الضمان المالي من رابطة "الليجا".

وظهر اسم جارسيا في قائمة برشلونة على موقع الدوري الإسباني، لكنه لم يحصل بعد على رقم رسمي، في حين تم تسجيل إيناكي بينيا بالقميص رقم "1".



وجاء تسجيل جارسيا عقب قرار اللجنة الطبية في "الليجا" التي اعتبرت أن إصابة تير شتيجن تدخل ضمن حالات الغياب الطويل، حيث تأكد أن فترة غيابه لن تقل عن 5 أشهر.

واستغل برشلونة هذا الأمر لاستخدام جزء من عقد الحارس الألماني من أجل قيد الحارس الشاب.

ووفقا للوائح، يحق للبارسا الاستفادة من 80% من راتب تير شتيجن، ما يضمن بقاء جوان جارسيا مقيدًا في قائمة الفريق حتى نهاية الموسم دون الحاجة إلى إعادة تسجيله في يناير، على غرار ما حدث الموسم الماضي مع داني أولمو وباو فيكتور.

يذكر أن تسجيل جارسيا تأخر أكثر مما كان متوقعا، إذ كان منتظرا أن يتم اعتماده يوم الخميس، غير أن الرابطة قامت بسلسلة من عمليات القيد بين الخميس والجمعة دون أن تشمل اسم الحارس الكتالوني.

ويترقب النادي الكتالوني اعتماد رابطة الدوري الاسباني والمدقق المالي لصفقة بيع مقاعد كبار الزوار في ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، التي تقدر بحوالي 100 مليون يورو، وهي القيمة التي ستسمح للفريق بالعودة إلى قاعدة "1-1" الخاصة باللعب المالي النظيف، ما سيتيح تسجيل جميع لاعبيه بشكل رسمي في المسابقة.

