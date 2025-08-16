تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

السبت 16 أغسطس 2025
يحل فريق برشلونة بقيادة المدرب هانز فليك، ضيفا أمام ريال مايوركا اليوم السبت على ملعب "مايوركا سون مويكس" في بداية مشواره للدفاع عن لقب الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

وتمكن نادي برشلونة، من تحقيق لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني في بداية عهد المدرب هانز فليك الموسم الماضي.

ويفتقد برشلونة أمام ريال مايوركا خدمات النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل أسبوع.

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، بالدي.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، فيرمين لوبيز، رافينيا.

خط الهجوم: فيران توريس.

ويسعى برشلونة إلى البدء بشكل قوي في موسم الليجا، بعدما نجح في تعزيز صفوفه بالتعاقد مع الحارس خوان جارسيا والمهاجم ماركوس راشفورد، والشاب روني باردجي.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني


تنطلق مباراة برشلونة ومايوركا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني


تذاع مباراة برشلونة أمام ريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 3.

