مساعٍ من برشلونة، هل يشارك راشفورد أمام ريال مايوركا غدا؟

يسابق مسؤولو نادي برشلونة الزمن لحل أزمة ماركوس راشفورد، مهاجم الفريق المنضم حديثا.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن مجلس إدارة البارسا وافق على تقديم ضمانات لقيد راشفورد في القائمة قبل مواجهة ريال مايوركا، غدا السبت، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

موقف راشفورد

أضافت أن إدارة البارسا تعمل جاهدة من أجل تسجيل اللاعب الإنجليزي الدولي وحارس المرمى خوان جارسيا، ليكون الثنائي جاهزا للمشاركة أمام مايوركا.

وأشارت إلى أن النادي الكتالوني سيلجأ لضمانات اعتمدها مجلس الإدارة ليشارك راشفورد في أول مباراة للفريق بالدوري الإسباني.

يذكر أن راشفورد انتقل إلى صفوف برشلونة خلال الصيف الجاري قادما من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد حتى صيف 2026.

