بوادر الانشقاق تضرب الاحتلال، استطلاع رأي يظهر تراجع شعبية نتنياهو ووزير دفاعه

أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية عن تراجع شعبية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وعدم الرضا عن أدائه، بينما ارتفعت شعبية رئيس الأركان الإسرائيلي، الذي حظي بأعلى نسبة رضا عن أدائه، وذلك بعد المواجهات على المستوى السياسي والعسكري، الأمر الذي يظهر حالة الانشقاق بين القيادات السياسية والعسكرية في الكيان.

تراجع شعبية نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال

وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية أن استطلاع الرأي، الذي أجرته، أظهر أن رئيس أركان الاحتلال إيال زامير يحظى بنسبة رضا بلغت 50%، وهي الأعلى بين الشخصيات التي شملها الاستطلاع، بينما تراجعت نسبة الرضا عن أداء نتنياهو الذي حظي بنسبة 36%، وزير الدفاع بجيش الاحتلال كاتس 32%، وصفتهما الصحيفة بأنهما في فجوة سلبية.

تراجع شعبية نتنياهو في إسرائيل، فيتو



وأكدت "معاريف" أن هذه البيانات تعكس أزمة ثقة بين المستويين العسكري والسياسي في خضم الحملة الانتخابية، وذلك على خلفية التوتر بين المستويين السياسي والعسكري، الذي تم الكشف عنه بشكل أقوى في الآونة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة أن استطلاع الرأي يقيس مدى رضا الجمهور عن الشخصيات الثلاث الموجودة عند مفترق طرق صنع القرار، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير دفاع الكيان يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير.

رئيس أركان جيش الاحتلال يتصدر الاستطلاع

وأكد الاستطلاع أن رئيس أركان الاحتلال إيال زامير، يحظى بأعلى نسبة رضا بين جميع المشاركين، حيث أبدى 50% من الإسرائيليين رضاهم عن أدائه، بينما أبدى 34% عدم رضاهم، ولم يُبدِ 16% رأيهم. أما بين ناخبي المعارضة، فقد بلغت نسبة رضاهم عنه 63%، بينما أعرب ما يقرب من نصف ناخبي الائتلاف (42%) عن رضاهم عنه أيضًا.

تزايد الانشقاق في الداخل الإسرائيلي وتراجع شعبية نتنياهو، فيتو

وحصل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على نسبة رضا أقل في الاستطلاع، حيث أعرب 36% من الجمهور عن رضاهم، بينما أعرب 59% عن عدم رضاهم، ولم يُحدد 5% موقفهم، بين ناخبي الائتلاف، أعرب 86% عن رضاهم عنه، بينما انخفضت النسبة بين ناخبي المعارضة إلى 11% فقط، وبلغت نسبة المترددين بين ناخبي المعارضة 70%.

وحصل وزير الدفاع يسرائيل كاتس أيضًا على نسب رضا منخفضة نسبيًا 32% من الجمهور راضون عن أدائه، و57% غير راضين، و11% لا يعرفون. بلغت نسبة رضاه بين ناخبي الائتلاف 72%، بينما بلغت نسبة رضاه بين ناخبي المعارضة 19% فقط.

تصاعد الشقاق بين السياسيين والعسكريين في إسرائيل

الجدير بالذكر أن حدة التوترات تصاعدت بين رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي ومجلس وزراء الاحتلال، وسط نقاشات حول خطة نتنياهو لاجتياح قطاع غزة، وذلك بعد أن كشف مسؤول كبير في مكتب نتنياهو أن إسرائيل "تسعى لغزو شامل لغزة"، الأمر الذي لم يُرضِ رئيس الأركان، وتم تهديده "إذا لم يرض فعليه الاستقالة"؛ وذلك ما كشفته صحيفة "هآرتس" العبرية.

الانشقاق يطيح بشعبية نتنياهو، فيتو

وأكدت "هأرتس" أن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، هدد رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، بـ"إلحاق الأذى بلا داعٍ بضباط عسكريين إسرائيليين"، حيث وقع صدام علني بينهما، مؤخرًا، بسبب نزاع حول الترقيات العسكرية التي قام بها زامير وتحداها وزير الدفاع علنًا.

