خارج الحدود

نتنياهو يشترط نزع سلاح حماس وإعادة الأسرى لإنهاء الحرب في غزة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن شروط إنهاء الحرب هي نزع سلاح حماس وإعادة الأسرى والسيطرة على غزة وإقامة سلطة دون حماس.

 

حرب في 8 جبهات 7 منها ضد ‎إيران ووكلائها

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، أن تل أبيب تخوض حربا في 8 جبهات 7 منها ضد ‎إيران ووكلائها.

وأضاف نتنياهو: سنعيد كلمة النصر إلى معجم الجيش الإسرائيلي فنحن إما أن ننتصر أو أن يقضوا علينا.. وحربنا ضد حماس وحزب الله وإيران كانت بالتكامل بين المؤسسات الأمنية والعسكرية وبتوجيه المستوى السياسي.

القوة الوحيدة التي حاربت ‎طهران

وتابع نتنياهو: لن أتخلى عن تحقيق النصر على أعدائنا بمساعدة المعارضين أو بدونهم.. لقد كنا القوة الوحيدة التي حاربت ‎طهران ونقدر الدور الأمريكي في قصف مفاعلات ‎إيران النووية.

 

الإبادة الجماعية والتجويع في غزة

وادعى نتنياهو: اتهامنا بارتكاب الإبادة الجماعية والتجويع في غزة زائف.. ونعمل على زيادة مراكز توزيع المساعدات الآمنة في غزة بأربعة أضعاف وندعو الدول الأخرى للمشاركة معنا، وذلك علي حد قوله.

واستطرد نتنياهو: بعض الأمريكيين وقعوا ضحية للأكاذيب لكن لدينا اليوم حليف عظيم هو الرئيس ترامب، نتعامل مع أكاذيب وصور ملفقة وحملات تشويه تستهدف إسرائيل، وبعض الجامعات الأمريكية تتبنى فكر القضاء على إسرائيل.

