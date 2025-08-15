نائب رئيس الحزب الناصري: تصريحات نتنياهو كشفت حقيقة الأطماع الصهيونية بالمنطقة

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري: إن حديث رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عما يسمى بـ”إسرائيل الكبرى” يعكس عقلية استعمارية تتجاهل حقائق التاريخ والجغرافيا، ويكشف عن المخططات الإسرائيلية خلال السنوات المقبلة، القائمة على التوسع على حساب الأراضي الفلسطينية وبعض الدول العربية.

مزاعم إسرائيل

وشدد جلال، في تصريح لـ«فيتو»، على أن هذا الطرح لا مكان له في ظل الوعي المتنامي للشعوب العربية وتمسكها بحقوقها المشروعة، مؤكدًا أن أي محاولة لتوسيع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي، وستقابل برفض عربي ودولي واسع، خاصة أن هذه المخططات تخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي تُجرم الاستيطان وضم الأراضي بالقوة.

تصريحات نتنياهو بشأن مزاعم إسرائيل الكبرى

وأضاف أن تصريحات نتنياهو، التي كشف فيها عن خططه بشأن ما أسماه “رؤية إسرائيل”، هي تعبير صريح عن أطماع الكيان الصهيوني وطبيعته الاستعمارية التوسعية، بما يؤكد أن أي تصور لسلام معه هو محض وهم، وأنه وُجد لتقويض أسس الاستقرار في الشرق الأوسط، كما تكشف عن النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية.

وتابع جلال أن الحديث عن “إسرائيل الكبرى” ليس إلا أوهامًا تاريخية يسوقها الاحتلال لتبرير جرائمه الاستعمارية، مشيرًا إلى أنهم ماضون في طريق الاستيطان مستغلين الدعم الأمريكي وتواطؤ بعض البلدان العربية

