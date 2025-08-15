الجمعة 15 أغسطس 2025
إعلام إسرائيلي: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة

ترامب ونتنياهو
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مقرب من البيت الأبيض، قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن وزير الشؤون الاستراتيجية حذر في اجتماع المجلس الوزاري المصغر من أن صبر واشنطن على الحرب في غزة بدأ ينفد.

سفير إسرائيلي سابق: مكانتنا الدولية في وضع حرج

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن سفير إسرائيلي سابق قوله: “مكانتنا الدولية في وضع حرج، والهجمات على شرعيتنا وحكومتنا غير مسبوقة. أصدقاؤنا يرسلون إلينا إشارات سلبية للغاية”.

سفير إسرائيلي سابق: مكانتنا الدولية في وضع حرج

 وأضاف السفير الإسرائيلي في حديثه لصحيفة فايننشال تايمز: “الإسرائيليون يدركون أن العزلة الآن أعمق وأوسع وأخطر من أي وقت مضى، وأغلبية الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب يجب أن تنتهي”.

 وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية أن 69% من الإسرائيليين يخشون أن استمرار الحرب بغزة قد يؤدي إلى تآكل التماسك الاجتماعي بإسرائيل.

ووفقا للاستطلاع فإن 66% من الإسرائيليين يخشون أن استمرار الحرب في غزة سيتسبب في تضرر وضعهم الاقتصادي. 

وكشف الاستطلاع أن 63% من الإسرائيليين يخشون من تهديدات أمنية قد تطالهم داخل إسرائيل أو خارجها مع بقاء الحرب. 

