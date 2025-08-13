الأربعاء 13 أغسطس 2025
نتنياهو يزعم: نخوض حربا في 8 جبهات 7 منها ضد ‎إيران ووكلائها

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، أن تل أبيب تخوض حربا في 8 جبهات 7 منها ضد ‎إيران ووكلائها.

حربا في 8 جبهات 7 منها ضد ‎إيران ووكلائها

وأضاف نتنياهو: سنعيد كلمة النصر إلى معجم الجيش الإسرائيلي فنحن إما أن ننتصر أو أن يقضوا علينا.. وحربنا ضد حماس وحزب الله وإيران كانت بالتكامل بين المؤسسات الأمنية والعسكرية وبتوجيه المستوى السياسي.

 

القوة الوحيدة التي حاربت ‎طهران

وتابع نتنياهو: لن أتخلى عن تحقيق النصر على أعدائنا بمساعدة المعارضين أو بدونهم.. لقد كنا القوة الوحيدة التي حاربت ‎طهران ونقدر الدور الأمريكي في قصف مفاعلات ‎إيران النووية.

 

الإبادة الجماعية والتجويع في غزة

وادعى نتنياهو: اتهامنا بارتكاب الإبادة الجماعية والتجويع في غزة زائف.. ونعمل على زيادة مراكز توزيع المساعدات الآمنة في غزة بأربعة أضعاف وندعو الدول الأخرى للمشاركة معنا، وذلك علي حد قوله.

واستطرد نتنياهو: بعض الأمريكيين وقعوا ضحية للأكاذيب لكن لدينا اليوم حليف عظيم هو الرئيس ترامب.. نتعامل مع أكاذيب وصور ملفقة وحملات تشويه تستهدف إسرائيل.. وبعض الجامعات الأمريكية تتبنى فكر القضاء على إسرائيل.

