هيئة البث الإسرائيلية: منع رئيس الأركان من دخول مكتب وزير جيش الاحتلال

قالت هيئة البث الإسرائيلية: إن رئيس الأركان إيال زامير منع من دخول مكتب وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، رغم اجتماع مقرر بينهما لاعتماد تعيينات بالجيش.

ونشب خلاف بين نتنياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي بسبب قرار احتلال قطاع غزة.

وفي وقت سابق أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن رئيس أركان الاحتلال إيال زامير حذر من أن البقاء في غزة يعني استنزاف الجيش وخدمة حماس.

خلافات حادة بين رئيس أركان الاحتلال وحكومة نتنياهو

وقالت القناة 12 العبرية، إن رئيس أركان الاحتلال إيال زامير يهدد بالاستقالة بسبب التوتر بين القيادتين السياسية والأمنية.

وأضافت القناة 12 العبرية: التوتر في ذروته وأن رئيس الأركان طالب القيادة السياسية باتخاذ قرارات وتحديد موقف واضح.

ووفقا لإعلام عبري، فإن إيال زامير يعتقد أن حكومة نتنياهو ستجهز له ملفا على غرار هاليفي لتحميله مسئولية عدم تحقيق الأهداف بغزة.

توتر كبير بين نتنياهو وإيال زامير

وأكدت القناة 13 العبرية، حدوث توتر كبير بين رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان لجيش الاحتلال إيال زامير ووصل الأمر حد الصراخ فى الاجتماع الأمنى الأخير فيما يتعلق بوقف إطلاق النار بغزة.

وأبلغ زامير نتنياهو، أن جيش الاحتلال لا يمكنه السيطرة على مليونى فلسطيني فى قطاع غزة.

