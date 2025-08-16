السبت 16 أغسطس 2025
إنبي يواجه وادي دجلة في مباراة "تصحيح الأوضاع" بالدوري

فريق إنبي، فيتو
فريق إنبي، فيتو

الدوري المصري، يلتقي فريق إنبي أمام وادي دجلة، اليوم السبت، في المباراة التي ستقام على إستاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.


ويدخل الفريقان اللقاء بحثًا عن الفوز الأول، حيث سقط إنبي في فخ التعادل السلبي أمام فاركو في الجولة الأولى، بينما تعادل وادي دجلة أمام بيراميدز بدون أهداف في نفس الجولة.

 

ترتيب إنبي ووادي دجلة في الدوري

ويحتل فريق إنبي المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري برصيد نقطة.


وبنفس الرصيد يحتل وادي دجلة المركز الثامن عشر.

حكام مباراة إنبي ووادي دجلة

فيما عقد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، اجتماعًا مع الجهاز الفني بقيادة  حمزة الجمل ولاعبي الفريق الأول، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام وادي دجلة اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.


وخلال الاجتماع، أكد الشريعي دعمه الكامل للجهاز الفني واللاعبين، مشددًا على ثقته في قدراتهم على تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف والتركيز من أجل الوصول لأهداف النادي هذا الموسم.

 

كما أشار رئيس النادي إلى سياسة النادي في تصعيد عناصر مميزة من قطاع الناشئين للفريق الأول، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس رؤية واضحة للاستثمار في المواهب الشابة، وتمنح الفريق ميزة تنافسية بوجود لاعبين صغار السن يمتلكون الحماس والطموح، مما يخلق مزيجًا مميزًا من الخبرة والشباب داخل الملعب.

وأضاف الشريعي أن منظومة قطاع الناشئين بالنادي تقدم تجربة فريدة من نوعها، تسعى لخلق أجيال قادرة على تمثيل النادي في أعلى المستويات، بما يضمن استمرارية النجاح على المدى البعيد.

