السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة غزل المحلة وسموحة بالدوري

فريق سموحة،فيتو
فريق سموحة،فيتو

الدوري المصري، يستضيف فريق غزل المحلة نظيره سموحة اليوم السبت في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

 

موعد مباراة غزل المحلة وسموحة 

 وتقام مباراة غزل المحلة وسموحة في تمام التاسعة مساء اليوم، باستاد المحلة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

 

قائمة سموحة أمام غزل المحلة 

وأعلن أحمد عبد العزيز، المدير الفني لفريق سموحة، عن قائمة اللاعبين لمباراة غزل المحلة.

وجاءت قائمة سموحة الرسمية لمواجهة غزل المحلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان، وأحمد ميهوب، وحسين تيمور.
خط الدفاع: شريف رضا، ومحمد دسوقي، وأحمد عوض، وميدو مصطفى، وهشام حافظ، وعبد الرحمن عامر.
خط الوسط: عماد فتحي، وأحمد فوزي، وسمير فكري، والحبيب أحمد، وخالد الغندور، ومحمد كنونة، وأحمد خالد، وسامادو، ومحمد مكرونة.
خط الهجوم: صامويل أمادي، وعبده يحيى، وحسام أشرف، وبابي بادجي.

 

قائمة غزل المحلة أمام سموحة 

فيما أعلن علاء عبدالعال المدير الفني لفريق غزل المحلة قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة سموحة اليوم  والتي تضم 20 لاعبا هم:

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز المدير الفني لفريق غزل المحلة بطولة الدوري المصري الممتاز بطولة الدوري المصري سموحة أمام غزل المحلة غزل المحلة وسموحة غزل المحلة فريق غزل المحلة مباراة غزل المحلة وسموحة مباراة غزل المحلة موعد مباراة غزل المحلة وسموحة مواجهة غزل المحلة

مواد متعلقة

بعد هدف بورنموث الخرافي، محمد صلاح يكتب التاريخ برقم قياسي أسطوري (فيديو)

الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد محمد معروف إلى لجنة الحكام

تلاعب بـ 4 لاعبين، شاهد هدف محمد صلاح "الرائع" في مرمى بورنموث بالدوري الإنجليزي

بكاء محمد صلاح بعد هتاف الجماهير لدييجو جوتا عقب مباراة ليفربول وبورنموث (فيديو)

بتوقيع صلاح، ليفربول يخطف فوزا صعبا أمام بورنموث في افتتاحية الدوري الإنجليزي (فيديو)

بعد تعرضه لهتافات عنصرية، سيمينيو يقلص الفارق بين بورنموث وليفربول (فيديو)

ليفربول يحرز الهدف الثاني في مرمى بورنموث بعد مرور 55 دقيقة (فيديو)

تسديدة صاروخية، سيمينيو يحرز هدف التعادل لـ بورنموث في مرمى ليفربول

الأكثر قراءة

قرار رئاسي حاسم للبنك المركزي خلال ساعات

البلدي يتهاوى، انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 16 أغسطس 2025

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

رسميا، ارتفاع عدد سكان مصر إلى 108 ملايين نسمة في الداخل

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

الوضع بدأ يتغير، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في مصر

كهرباء مصر تعلن عن خدمة جديدة لتلقي الشكاوى، تعرف عليها

أخبار مصر: بوتين يكسر التقاليد في لقاء ترامب، خبر سار عن مصمم فيديو المتحف المصري الكبير، بكاء صلاح، بلوجر جديد بقبضة الأمن

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بشفاء المريض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads