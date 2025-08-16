موعد مباراة غزل المحلة وسموحة بالدوري

الدوري المصري، يستضيف فريق غزل المحلة نظيره سموحة اليوم السبت في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

موعد مباراة غزل المحلة وسموحة

وتقام مباراة غزل المحلة وسموحة في تمام التاسعة مساء اليوم، باستاد المحلة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

قائمة سموحة أمام غزل المحلة

وأعلن أحمد عبد العزيز، المدير الفني لفريق سموحة، عن قائمة اللاعبين لمباراة غزل المحلة.

وجاءت قائمة سموحة الرسمية لمواجهة غزل المحلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان، وأحمد ميهوب، وحسين تيمور.

خط الدفاع: شريف رضا، ومحمد دسوقي، وأحمد عوض، وميدو مصطفى، وهشام حافظ، وعبد الرحمن عامر.

خط الوسط: عماد فتحي، وأحمد فوزي، وسمير فكري، والحبيب أحمد، وخالد الغندور، ومحمد كنونة، وأحمد خالد، وسامادو، ومحمد مكرونة.

خط الهجوم: صامويل أمادي، وعبده يحيى، وحسام أشرف، وبابي بادجي.

قائمة غزل المحلة أمام سموحة

فيما أعلن علاء عبدالعال المدير الفني لفريق غزل المحلة قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة سموحة اليوم والتي تضم 20 لاعبا هم:

