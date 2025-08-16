السبت 16 أغسطس 2025
موعد مباراة أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي

أستون فيلا،فيتو
الدوري الانجليزي، يلتقي فريق أستون فيلا أمام  نيوكاسل يونايتد  اليوم السبت  على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد واستون فيلا

وتنطلق مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتنقل حصريًا عبر قناة بي إن سبورت الأولى بصوت المعلق عصام الشوالي. 

 

ويدخل أستون فيلا اللقاء وهو في المركز السابع قبل بداية الجولة دون رصيد نقاط، بينما يحتل نيوكاسل المركز الخامس.


وخاض أستون فيلا سلسلة من المباريات الودية قبل انطلاق الموسم أظهر خلالها توازنًا نسبيًا، حيث حقق ثلاث انتصارات وتعادل في مباراة واحدة وخسر أخرى. أما نيوكاسل فقد عانى من تراجع في المستوى، بعد أن خسر ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين، ما يثير تساؤلات حول مدى جاهزيته للعودة بقوة أمام أستون فيلا.


وكلف الاتحاد الإنجليزي الحكم كريج باوسون بإدارة مواجهة أستون فيلا ضد نيوكاسل كحكم ساحة، يعاونه كل من قسطنطين هاتزيداكيس ونيكولاس هوبتون، إضافة إلى سيمون هوبر كحكم رابع. ويتولى بيتر بانكس مهمة حكم تقنية الفيديو بمساعدة تيم روبنسون.

