السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غزل المحلة يستضيف سموحة في مواجهة قوية بالدوري

غزل المحلة،فيتو
غزل المحلة،فيتو

الدوري المصري، يستضيف فريق غزل المحلة نظيره سموحة اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي ستقام باستاد المحلة.

ويسعى علاء عبدالعال من تحقيق الفوز الأول لفريق غزل المحلة على حساب سموحة وحصد أول ثلاث نقاط حيث يسعى لاستغلال عامل الأرض والجمهور.

وكان تعادل فريق غزل المحلة مع البنك الأهلي سلبيا في الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة. 

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد نقطة واحدة بينما يأتي سموحة في المركز التاسع برصيد نقطة واحدة.

 

قائمة سموحة أمام غزل المحلة 


وأعلن أحمد عبد العزيز، المدير الفني لفريق سموحة، عن القائمة للاعبين لمواجهة فريق غزل المحلة.


قائمة سموحة الرسمية لمواجهة غزل المحلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان، وأحمد ميهوب، وحسين تيمور.
خط الدفاع: شريف رضا، ومحمد دسوقي، وأحمد عوض، وميدو مصطفى، وهشام حافظ، وعبد الرحمن عامر.
خط الوسط: عماد فتحي، وأحمد فوزي، وسمير فكري، والحبيب أحمد، وخالد الغندور، ومحمد كنونة، وأحمد خالد، وسامادو، ومحمد مكرونة.
خط الهجوم: صامويل أمادي، وعبده يحيى، وحسام أشرف، وبابي بادجي.

قائمة غزل المحلة أمام سموحة 

فيما أعلن علاء عبدالعال المدير الفني لفريق غزل المحلة قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة سموحة اليوم  والتي تضم 20 لاعبا.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري أحمد عبد العزيز البنك الاهلي الثاني بطولة الدوري المصري الممتاز سموحة أمام غزل المحلة

مواد متعلقة

بعد هدف بورنموث الخرافي، محمد صلاح يكتب التاريخ برقم قياسي أسطوري (فيديو)

الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد محمد معروف إلى لجنة الحكام

تلاعب بـ 4 لاعبين، شاهد هدف محمد صلاح "الرائع" في مرمى بورنموث بالدوري الإنجليزي

بكاء محمد صلاح بعد هتاف الجماهير لدييجو جوتا عقب مباراة ليفربول وبورنموث (فيديو)

بتوقيع صلاح، ليفربول يخطف فوزا صعبا أمام بورنموث في افتتاحية الدوري الإنجليزي (فيديو)

بعد تعرضه لهتافات عنصرية، سيمينيو يقلص الفارق بين بورنموث وليفربول (فيديو)

ليفربول يحرز الهدف الثاني في مرمى بورنموث بعد مرور 55 دقيقة (فيديو)

تسديدة صاروخية، سيمينيو يحرز هدف التعادل لـ بورنموث في مرمى ليفربول

الأكثر قراءة

سعر السمك والجمبري اليوم السبت، ما زال الانخفاض مستمرا

بـ"ليفل الوحش"، كيف كسر بوتين التقاليد أثناء الذهاب للمحادثات مع ترامب (فيديو)

أسعار المانجو اليوم السبت، 8 أصناف أقل من 20 جنيها وصنفان "فوق طاقة المصريين"

سعر الفاكهة اليوم السبت، تراجع جديد في الجوافة وارتفاع الكمثرى

الليلة، الزمالك يبحث عن صدارة الدوري الممتاز من بوابة المقاولون العرب

مصرع 18 شخصًا وإصابة 9 آخرين بسقوط حافلة في وادٍ بالعاصمة الجزائرية (فيديو وصور)

بفستان قصير، إليسا تتعرض لموقف محرج خلال حفلها بالساحل الشمالي (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads