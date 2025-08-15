انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من النسخة الجديدة لمبادرة "أحلام الأجيال" بالإسماعيلية والجيزة

بمشاركة كبار السن والأطفال..

شهدت محافظة الإسماعيلية انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من النسخة الثالثة من مبادرة " أحلام الأجيال" وذلك بمنتجع الفيروز وبمشاركة 90 مسنا ومسنة و30 طفلا من فاقدى الرعاية الأسرية، من دور الرعاية بمحافظتي الإسماعيلية والجيزة، وبمشاركة مؤسسة صحتك أمانة للتنمية المجتمعية.

وشهد افتتاح الفعالية كل من الدكتورة مها الحفناوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، رأفت السمان مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، ومحمود شعبان مدير عام الإدارة العامة للمسنين وعدد من قيادات العمل بالوزارة.

وشهدت الفعالية تنفيذ مجموعة من الأنشطة الدامجة والمسابقات الثقافية والترفيهية والتوعوية ومعرضا لإنتاج كبار السن من المشغولات اليدوية من اعمال التريكو والخرز.



وأكد الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن مبادرة "أحلام الأجيال" تحقق الدمج بين أنشطة وبرامج كبار السن والأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهي رسالة أمل وحياة، تُجسد قدرة المجتمع على تحويل الرعاية إلى طاقة إيجابية وبما يحقق اندماجًا حقيقيًا بين الأجيال.

وأوضح أن الهدف هو أن يشعر كل مسن وكل طفل داخل دور الرعاية بأنه جزء من عائلة كبيرة تحتضنه، وتمنحه فرصة حقيقية للتعبير عن نفسه، ومشاركة مواهبه وخبراته، وبناء علاقات إنسانية تعزز من استقرارهم النفسي والاجتماعي ويخلق بيئة أسرية إيجابية.

وأشار محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة للمسنين أن الاحتفالية شهدت تفاعلا واسعا بين المشاركين، حيث تبادل الخبرات بين الكبار والصغار يخلق جسورًا من المحبة والتفاهم، مشددًا على أن الرعاية الحقيقية تبدأ حين نمنح كل فرد الشعور بالقيمة والانتماء، ونفتح أمامه الأبواب للمشاركة الفعّالة في بناء الوطن.

وتأتي رؤية عمل الوزارة لكبار السن التي تعد أحد محاورها تنفيذ مبادرات وأنشطة تهدف إلى الدمج المجتمعي لكبار السن ونشر الوعي المجتمعي بأهمية قضايا وسياسات كبار السن، بالإضافة إلي الخدمات التى تقدمها الوزارة من خلال محور الحماية والرعاية الاجتماعية.

