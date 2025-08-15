مصرع شابين من أبناء الإسماعيلية في حادث تصادم بالسعودية

لقي شابان من أبناء محافظة الإسماعيلية، مصرعهما في حادث تصادم فى المملكة العربية السعودية، وذلك أثناء استقلالهما دراجة بخارية واحدة، حيث اصطدمت بهما سيارة نقل ثقيل، ما أسفر عن وفاتهما على الفور في مكان الحادث.

أسماء الشابين ضحايا الحادث

وتبين أن الضحيتين هما كل من حسين راجح، وأحمد محمد إسماعيل، اللذان كانا يعملان بالمملكة، وقد خيم الحزن على أسرتهما وأهالي الإسماعيلية فور تلقي نبأ وفاتهما، حيث ينتظر الأهالى إنهاء إجراءات عودتهما إلى مصر.

السطات السعودية يحقق في الحادث

ومن جانبها تباشر السلطات السعودية التحقيق في ملابسات الحادث، بالتوازي مع إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج التصاريح الخاصة بعودة الجثمانين إلى مصر، تمهيدًا لدفنهما بمسقط رأسهما في محافظة الإسماعيلية.

وقالت مصادر مقربة من أهالي الشابين ضحيتى الحادث إن الحزن يخيم على الأسرتين وذلك بسبب فقدهما ولأبنائهما خارج أراضي الوطن.

