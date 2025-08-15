الجمعة 15 أغسطس 2025
محافظات

مصرع شابين من أبناء الإسماعيلية في حادث تصادم بالسعودية

صورة ضحيتى الحادث،
صورة ضحيتى الحادث،

لقي شابان من أبناء محافظة الإسماعيلية، مصرعهما في حادث تصادم فى المملكة العربية السعودية، وذلك أثناء استقلالهما دراجة بخارية واحدة، حيث اصطدمت بهما سيارة نقل ثقيل، ما أسفر عن وفاتهما على الفور في مكان الحادث. 

من مختلف الأعمار، تكريم 160 من حفظة كتاب الله في الإسماعيلية (صور)

أوقاف الإسماعيلية تطلق برنامج "قدوة" لتعريف النشء بالقدوة الحسنة (صور)

أسماء الشابين ضحايا الحادث 

وتبين أن الضحيتين هما كل من حسين راجح، وأحمد محمد إسماعيل، اللذان كانا يعملان بالمملكة، وقد خيم الحزن على أسرتهما وأهالي الإسماعيلية فور تلقي نبأ وفاتهما، حيث ينتظر الأهالى إنهاء إجراءات عودتهما إلى مصر.

السطات السعودية يحقق في الحادث 

ومن جانبها تباشر السلطات السعودية التحقيق في ملابسات الحادث، بالتوازي مع إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج التصاريح الخاصة بعودة الجثمانين إلى مصر، تمهيدًا لدفنهما بمسقط رأسهما في محافظة الإسماعيلية.   

وقالت مصادر مقربة من أهالي الشابين ضحيتى الحادث إن الحزن يخيم على الأسرتين وذلك بسبب فقدهما ولأبنائهما خارج أراضي الوطن. 

