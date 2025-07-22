قناع طبيعي لطيف على البشرة لترطيبها ليلا

الترطيب الليلي للبشرة أمر ضرورى حفاظا على جمالها وحمايتها من التجاعيد وتعزيز نضارتها وجمالها، مايزيد من جمال صاحبتها.

وتحرص الفتيات على ترطيب البشرة يوميا قبل النوم من خلال الكريمات المخصصة لذلك وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذى البشرة.

قناع طبيعي لترطيب البشرة ليلا

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لترطيب البشرة ليلا.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي

نصف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من جل الصبار

بضع قطرات من زيت اللوز الحلو أو زيت الورد اختياري للبشرة الجافة جدا

طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم.

نظفي وجهك جيدا بغسول مناسب قبل تطبيق القناع.

ضعي القناع على بشرتك بلطف باستخدام فرشاة أو أطراف الأصابع.

اتركيه على وجهك لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

اشطفيه بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام.

رطبي وجهك بكريمك الليلي المعتاد.

يفضل استخدام القناع من 2 إلى 3 مرات أسبوعيًا للحصول على نتائج ملموسة.

إذا كانت بشرتك دهنية، يمكنك تقليل كمية العسل أو استبدال زيت اللوز بزيت الجوجوبا.

احرصي على اختبار المكونات على جزء صغير من البشرة قبل الاستخدام الكامل.

هذا القناع يعمل على ترطيب عميق للبشرة أثناء النوم، وتهدئة التهيّجات والاحمرار، ويمنحك بشرة أكثر نعومة وانتعاش عند الاستيقاظ، كما يحسن مرونة الجلد وتقليل الجفاف.

قناع طبيعي لترطيب البشرة ليلا

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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