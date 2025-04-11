10 نصائح ذهبية للحفاظ على بشرة صحية ونضرة

تعد البشرة مرآة تعكس صحتنا العامة، والحفاظ على نضارتها وإشراقها يبدأ بفهم احتياجاتها الفريدة وتطبيق روتين عناية مصمم خصيصًا لها. فلكل نوع من أنواع البشرة – سواء كانت دهنية أو جافة أو مختلطة أو حساسة – متطلباته الخاصة التي تضمن توازنها وحمايتها من العوامل الخارجية الضارة.

واتباع نظام عناية بالبشرة مُناسب ليس مجرد رفاهية تجميلية، بل هو استثمار أساسي في صحة الجلد على المدى الطويل، يساعد في الوقاية من المشاكل الشائعة مثل حب الشباب والجفاف والتهيج وعلامات التقدم في السن المبكرة.

وسلطت الدكتورة شيلبي خيتاربال، طبيبة الأمراض الجلدية لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، الضوء على أهم عشر نصائح للعناية بالبشرة والحفاظ على صحتها، مؤكدة على أن العناية بالبشرة تُعد أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لدورها الحيوي كأكبر عضو في الجسم وحاجز واقٍ يتجدد باستمرار.

وأوضحت الدكتورة خيتاربال أن البشرة تتخلص يوميًا من حوالي 40 ألف خلية جلدية، وهي لا تقتصر وظيفتها على تنظيم درجة حرارة الجسم فحسب، بل تمتد لحمايته من الأمراض والالتهابات والأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية المختلفة، مما يضمن الحفاظ على الصحة والقوة والنشاط.

أبرز النصائح للحفاظ على صحة البشرة

وفيما يلي أبرز النصائح التي قدمتها الدكتورة خيتاربال للحفاظ على صحة البشرة:

1. الاستخدام اليومي لواقي الشمس

أكدت الدكتورة خيتاربال على ضرورة استخدام واقي الشمس يوميًا بعامل حماية 30 أو أعلى، بغض النظر عن الظروف الجوية أو مكان التواجد. وأشارت إلى أن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تخترق الغيوم وحتى زجاج النوافذ، مما يؤدي إلى جفاف البشرة وتغير لونها. ونوهت إلى أهمية اختيار النوع الفيزيائي من واقي الشمس كلما أمكن، والتأكد من تاريخ صلاحيته، مع ضرورة وضع كمية كافية (حوالي 25 مل) كل ساعتين وإعادة وضعه بانتظام للحفاظ على الحماية وتجنب حروق الشمس. كما نصحت بارتداء ملابس واقية من الأشعة فوق البنفسجية لتوفير حماية إضافية.

2. الفحص الشهري للجلد للكشف عن السرطان

,حذرت الدكتورة خيتاربال من الارتفاع الملحوظ في حالات سرطان الجلد، مشيرة إلى إحصائيات الجمعية الأمريكية للسرطان التي تفيد بأنه أكثر أنواع السرطان شيوعًا. وأكدت أن غالبية هذه الحالات مرتبطة بالتعرض لأشعة الشمس، حيث يحدث حوالي 60% من التعرض التراكمي قبل سن 18 عامًا.

وشددت على أهمية إجراء فحوصات ذاتية شهرية للجلد، خاصة لمن تجاوزوا سن الثلاثين، للتحقق من عدم ظهور أي شامات جديدة. كما قدمت قائمة بعلامات الورم الميلانيني التي تستدعي القلق، وتشمل عدم التماثل في شكل الشامة، والحواف غير المنتظمة، وتعدد الألوان داخل الشامة، والقطر الأكبر من 6 ملم، والتغير في حجم أو شكل أو لون الشامة. وأوصت بضرورة استشارة الطبيب لتقييم أي شامة تثير الحكة أو النزيف أو النمو.

3. ترطيب البشرة بانتظام

أوضحت الدكتورة خيتاربال أنه مع التقدم في العمر، يقل نشاط الغدد الدهنية في البشرة، مما يزيد من جفافها وحساسيتها. ونصحت باستخدام مرطب في غضون ثلاث دقائق من الاستحمام للحفاظ على رطوبة البشرة ونعومتها وصحتها، مشيرة إلى أن البشرة غير المرطبة تصبح جافة ومتقشرة كـ "الزبيب".

4. الإقلاع عن التدخين

أكدت الدكتورة خيتاربال على التأثير السلبي للتدخين على البشرة، حيث يسبب ضغطًا على خلايا الجلد وانقباض الأوعية الدموية، مما يؤدي بمرور الوقت إلى ظهور المزيد من التجاعيد والشيخوخة المبكرة وتأخر التئام الجروح.

5. إعادة تقييم التعامل مع حب الشباب

نفت الدكتورة خيتاربال الاعتقاد الشائع بأن حب الشباب مرتبط بنقص النظافة الشخصية أو كثرة غسل الوجه، مؤكدة أنه غالبًا ما يكون وراثيًا أو هرمونيًا. ونصحت باستخدام البنزويل بيروكسايد للقضاء على البكتيريا المسببة لحب الشباب، والأدابالين (وهو نوع من الرتينويد) للحفاظ على نظافة المسام ومنع انسدادها الذي يؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء والبيضاء والآفات الجلدية.

6. تجنب تفريغ البثور

حذرت الدكتورة خيتاربال بشدة من محاولة فقع أو عصر البثور، لما قد يترتب على ذلك من خطر الإصابة بالعدوى وتفاقم الالتهاب وزيادة احتمالية ظهور الندوب. ونصحت بترك البثور وشأنها واستخدام كريم بنزويل بيروكسيد موضعي لعلاجها.

7. استخدام مضادات الأكسدة الموضعية يوميًا

أشارت الدكتورة خيتاربال إلى أن البشرة تتعرض يوميًا للعديد من الملوثات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على وظيفة حاجز الجلد وتفاقم مشاكل مثل الشيخوخة وحب الشباب وتساقط الشعر والأمراض الالتهابية وحتى سرطان الجلد. ولهذا السبب، أوصت باستخدام كريم أو سيروم أو جل يحتوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي أو فيتامين هـ لحماية البشرة من هذا الضرر التأكسدي.

8. تجنب المنتجات المعطرة

نبهت الدكتورة خيتاربال إلى أن العطور الموجودة في العديد من منتجات العناية بالبشرة يمكن أن تسحب الرطوبة من الجلد وتزيد من خطر الحساسية والتهيج والجفاف. ونصحت بالاعتماد على المنتجات الخالية من العطور قدر الإمكان، وإجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد قبل استخدام أي منتج معطر بشكل كامل.

9. تجنب استخدام الزيوت على فروة الرأس

على الرغم من الفوائد المحتملة للزيوت العطرية والزيوت الحاملة، نصحت الدكتورة خيتاربال بتجنب استخدامها مباشرة على فروة الرأس، مشيرة إلى أنها قد تزيد من تفاقم قشرة الرأس وحب الشباب والوردية. وإذا لزم الأمر، يمكن استخدامها على أطراف الشعر فقط.

10. استخدام منتجات لطيفة للعناية بالبشرة

أكدت الدكتورة خيتاربال على أهمية اختيار روتين لطيف للعناية بالبشرة يعتمد على أقل قدر ممكن من المكونات الطبيعية والخالية من العطور والمواد الحافظة الإضافية. ونصحت بتقليل استخدام المنتجات في حال تفاقم أي مشكلة جلدية لتحديد السبب.

وفي الختام، شددت على ضرورة طلب العناية الطبية من طبيب الأمراض الجلدية في حال استمرار تفاقم المشكلة الجلدية رغم اتباع التدابير البسيطة واستبعاد المنتجات التي قد تسبب الحساسية.

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