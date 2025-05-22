قناع طبيعي من بذور الشيا يمنحك بشرة نضرة وأكثر حيوية

نضارة البشرة وحيويتها من الأمور التى تغنى الفتيات عن مستحضرات التجميل ما يحافظ على جمال البشرة وشبابها، لذا تسعى الفتيات للحصول على بشرة نضرة دائما.

ونضارة البشرة تحتاج عناية داخلية بالجسم وعناية خارجية بالبشرة من حيث التغذية السليمة وشرب الماء الوفير والنوم المنتظم، مع الترطيب اليومى والتنظيف للبشرة وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذى البشرة.

قناع طبيعي من بذور الشيا لنضارة البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناعا طبيعيا من بذور الشيا يمنحك بشرة نضرة وأكثر حيوية.

المكونات:-

ملعقة صغيرة من مطحون بذور الشيا

ملعقة كبيرة من لبن جوز الهند

ملعقة صغيرة من ماء الورد

3 قطرات من زيت بذور التين الشوكي

رشة من الكركم الأبيض

طريقة التحضير:

اخلطي ملعقة صغيرة من طحين بذور الشيا مع ملعقة كبيرة من لبن جوز الهند.

أضيفي ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ثم أضيفي قطرتين إلى ثلاث من زيت بذور التين الشوكي.

وضعي رشة صغيرة جدًا من الكركم الأبيض وامزجي المكونات جيدا حتى تتجانس.

ضعي القناع على بشرة نظيفة واتركيه لمدة 15–20 دقيقة.

اغسلي وجهك بماء فاتر، ثم بماء بارد لإغلاق المسام.

هذا القناع يعزز من نضارة البشرة ويمنحها توهج طبيعي.

ويرطب البشرة بعمق ويحارب علامات التعب.

كما يساعد على توحيد لون البشرة ويقلل من البقع الباهتة.

يستخدم مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

يناسب جميع أنواع البشرة، لكن يفضل اختبار القناع على منطقة صغيرة أولا.

قناع طبيعي من بذور الشيا لنضارة البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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