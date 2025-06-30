الإثنين 30 يونيو 2025
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صحة ومرأة

قناع الأرز والعسل لتوحيد لون البشرة ومحاربة التجاعيد

توحيد لون البشرة،فيتو
توحيد لون البشرة،فيتو

قناع الأرز من أشهر الأقنعة الطبيعية المستخدمة في العناية بالبشرة، خاصة في دول شرق آسيا مثل اليابان وكوريا.

ويعرف الأرز بخصائصه المذهلة في تفتيح البشرة وتجديد خلاياها، ويستخدم مطحون أو منقوع أو على شكل ماء الأرز.

قناع الأرز والعسل لتوحيد لون البشرة 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع الأرز والعسل لتوحيد لون البشرة ومحاربة التجاعيد.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من دقيق الأرز (أو طحن الأرز النيء ناعم).

1 ملعقة كبيرة من الزبادي أو الحليب.

1 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي (اختياري).

ماء ورد أو ماء عادي حسب الحاجة.

طريقة التحضير:

  • اخلطي دقيق الأرز مع الزبادي والعسل جيدا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.
  • أضيفي بضع قطرات من ماء الورد إذا كان الخليط سميكا جدا.
  • وزعي القناع على بشرة نظيفة وجافة، مع تجنب منطقة العين.
  • اتركيه لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يجف تماما.
  • اشطفي وجهك بالماء الفاتر مع تدليك دائري خفيف.
  • جففي البشرة بلطف، ثم ضعي كريم مرطب.
  • يمكن استخدام قناع الأرز من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • يفضل تجربة القناع على جزء صغير من البشرة أولا لتجنب التحسس.
  • دقيق الأرز يناسب جميع أنواع البشرة، لكن يمكن تعديل المكونات حسب نوع البشرة (مثلا استخدمي الحليب للبشرة الجافة، والزبادي للبشرة الدهنية).
  • يمكن حفظ ماء سلق الأرز في الثلاجة واستخدامه كتونر طبيعي للبشرة يوميا.
  • يمكن استخدام ماء الأرز المخمر كغسول يومي للبشرة.
  • يمكن خلط الأرز المطحون مع جل الصبار للبشرة الحساسة.
توحيد لون البشرة ومحاربة التجاعيد 
توحيد لون البشرة ومحاربة التجاعيد 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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