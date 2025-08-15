أخبار الاقتصاد اليوم: تباين أسعار الجبن وارتفاع الزيت واللحوم، انخفاض صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، علبة حلاوة المولد تصل لـ 8 آلاف جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.24 جنيه للشراء.

-48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.28 جنيه للشراء.

-48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-48.28 جنيه للشراء.

-48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

-48.28 جنيه للشراء.

-48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

-48.28 جنيه للشراء.

-48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

-48.28 جنيه للشراء.

-48.38 جنيه للبيع.

يعد الدولار الأمريكي من أهم العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر، نظرًا لدوره المحوري في التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، ويؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها، ما يجعله محل اهتمام دائم من قبل الأفراد والمستثمرين في البنوك، كما يتحدد سعر الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب وسعره الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي.

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

سعر جرام الذهب، استقرت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات المسائية، اليوم الجمعة، وذلك بجميع الأعيرة بسوق الصاغة.



وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5217 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4565 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3912 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.

اللتر يرتفع 6 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن الصويا والذرة وعباد الشمس والأولين.

فيما سجل سعر لتر الزيت العباد والذرة ارتفاعًا تراوح بين 4 إلى 6 جنيهات؛ فما أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 50 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 50500 جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 54 ألف جنيه.

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 58 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 63 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 65 ألف جنيه.

البتلو يرتفع 33.5 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق



أسعار اللحمة اليوم، سجلت أسعار اللحوم اليوم، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.



«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 446.1 جنيه، بارتفاع 17 جنيهًَا عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظم نحو 394.4 جنيه، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 450.8 جنيه في الأسواق، بارتفاع 33.5 جنيه عن سعرها السابق، وذلك وفق رصد البوابة الحكومية.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 400 جنيه و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 425.5 جنيه، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بارتفاع 29 جنيهًا عن سعرها السابق، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 360 جنيها؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 480 جنيها في الأسواق.

وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 390 جنيها، بارتفاع 36 جنيها عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 365 جنيهًا و400 جنيه.

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

وبلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 409.5 جنيه في الأسواق، بارتفاع 4.5 جنيه عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 365 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

أما سعر اللحم الكندوز متوسط السن اليوم في الأسواق، فسجل متوسط سعر قدره نحو 409.4 جنيه في الأسواق، بارتفاع 30 جنيها عن سعرها السابق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 365 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

تصل إلى 8 آلاف جنيه، أسعار علب حلاوة المولد 2025 في الأسواق

طرحت المحال التجارية حلوى المولد النبوي بعلب مختلفة الوزن والعدد؛ وبأسعار تختلف من محل إلى آخر، إذ تختلف محتويات علب حلاوة المولد حسب الجودة والنوع وعدد القطع الفاخرة.



وبالرغم من قرب أسعار حلوى المولد في المحال التجارية الشعبية الشهيرة بنظيرتها من العلامات التجارية، إلا أن الاختلاف في جودة القطع وعددها.

أسعار حلاوة المولد 2025

أسعار حلوى المولد متقاربة لكن الفرق في الجودة، فمثلًا طرح أحد المحال الشعبية الشهيرة علبة حلوى مولد بـ 5800 جنيه، وتحتوي على 314 صنفًا، بينما يوجد علبة حلوى مولد في أحد المحال «البراندات» بسعر 5 آلاف جنيه، وتحتوي على 18 علبة داخلية.

محتويات علب حلاوة المولد النبوي في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» محتويات علب حلاوة المولد النبوي في المحال التجارية الشعبية الشهيرة والبراندات، المعلنة بأسعار من 3400 جنيه إلى 8 آلاف جنيه؛ في السطور الأتية:

محتويات علبة حلوى المولد نحو 3400 جنيه

بلغ سعر علبة حلوى المولد نحو 3400 جنيه، وتحتوي على 74 صنفًا من الحلوى، منها 3 قطع ملبن سادة، 3 قطع ملبن جيلي، 3 قطع ملبن فول، 3 قطع ملبن مكسرات، قطعتين ملبن عين جمل، 5 قطع فوليه، 5 قطع حمصية، 5 قطع سمسمية.

كما تحتوي على 3 قطع جزرية فول، قطعتين جزرية بندق، 3 قطع علي بابا، قطعتين تمرية، قطعتين مربى زبيب، 3 قطع مربى مكسرات، 3 قطع بسيمة سادة، 3 قطع بسيمة مكسرات، قطعتين لديدة، قطعتين حمام، قطعتين لوزية، قطعتين بندقية.

ومعهم قطعتين كاجو، قطعتين فستق، قطعتين مكس مكسرات، 3 قطع سويسرول جوز هند، 3 قطع سويسرول عين جمل، قطعة كاساتا، قرص فول ميني، قرص سمسم ميني، قرص علف ميني.

محتويات علبة حلاوة المولد بـ 5 آلاف جنيه

بلغ سعر علبة حلاوة المولد «صندوق السلطان» نحو 5 آلاف جنيه، وتحتوي على 18 علبة لكل نوع من الحلوى، وهم: علبة نوجا فستق قمر الدين، علبة ملبن عين جمل حبل، علبة بسيمة بندق، علبة فولية، علبة سماسم، علبة بندقية، علبة فستقية، علبة لوزية، علبة لديدة، علبة حمام.

كما تحتوي على علبة هريسة زبيب جوز هند، علبة كريسبي، علبة دومية بندق، علبة ملبن فستق، علبة ملبن بندق، علبة قرص حمصية ميني، علبة قشطة بندق.

محتويات علبة حلوى المولد بـ 5800 جنيه

بلغ سعر علبة حلوى المولد «أرابيسك» نحو 5800 جنيه، وتحتوي على 314 صنفًا من الحلوى؛ وهم: 10 قطع ملبن سادة، 10 قطع ملبن جيلي، 8 قطع ملبن فول، 6 قطع ملبن مكسرات، 3 قطع ملبن عين جمل، 20 قطعة فولية.

وتحتوي أيضًا على 20 قطعة حمصية، 20 قطعة سمسمية، 10 قطع جزيرية فول، 5 قطع جزيرية بندق، 10 قطع علي بابا، 5 قطع تمرية، 10 قطع مربى زبيب، 6 قطع مربى مكسرات، 6 قطع بسبوسة، 6 قطع بسبوسة مكسرات.

كما تحتوي على: 6 قطع لديدة، 6 قطع حمام، 3 قطع لوز، 3 قطع بندقية، 3 قطع فستق، 3 قطع مكس مكسرات، 4 قطع سويسرول جوز هند، 4 قطع سويسرول عين جمل، 4 قطع كاساتا، قطعة شكلمة تركي، قطعة شكلمة حمراء، 5 أقراص فول ميني، 5 أقراص سمسم ميني، 5 أقراص حمص ميني، قرص علف، قطعة سجق، كيس جواهر.

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر الجبن الأبيض بجميع أنواعه والجودا والفلمنك انخفاضًا ملحوظًا، بينما ارتفعت أسعار الجبنة الشيدر، فيما استقر سعر الجبن الرومي في المحال التجارية.

واستعرضت «فيتو» أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل سعر الجبن الأبيض، سعر الجبنة جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبنة الشيدر؛ وفقًا لأخر رصد للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

انخفاض أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبن الأبيض “أصناف متعددة” نحو 8 جنيهات وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 128.3 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 73 جنيهًا إلى 200 جنيه.

انخفاض أسعار الجبنة جودا في الأسواق

بينما انخفضت أسعار الجبنة جودا بنحو 4 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 453.5 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الجبن جودا بين 280 إلى 600 جنيه في الأسواق.





