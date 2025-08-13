العلبة تبدأ من 98 جنيهًا، أرخص أسعار حلوى المولد النبوي 2025 (صور)
أرخص أسعار حلوى المولد النبوي 2025، بدأت المحال التجارية في المناطق الشعبية بطرح حلوى المولد النبوي، بالتزامن مع قرب الاحتفالات بمولد النبي الذي يحل يوم الخميس 4 سبتمبر المقبل.
أرخص أسعار حلوى المولد 2025
وبمقارنة سعر حلوى مولد النبي في محلات المناطق الشعبية بمثيلاتها في الراقية والمتوسطة، فهي الأرخص في السوق، حتى كتابة هذا التقرير، إذ قد تعلن بعض المحال عروض وتخفيضات على أسعار حلاوة المولد مع قرب الموسم.
سعر حلوى المولد النبوي في المحال
جاءت أسعار حلاوة المولد النبوي في المحال التجارية بالمناطق الشعبية، وفقًا لجولة «فيتو» التي شملت عدد من المحال التجارية، كالأتي:
كيلو الحلوى المشكل يبدأ من 100 جنيه
تراوحت أسعار كيلو حلوى المولد النبوي من 100 إلى 140 جنيهًا، في بعض المحال التجارية الشعبية لبيع الحلويات.
أسعار علب حلاوة المولد النبوي 2025
وعن أسعار علب حلوى المولد النبوي 2025، فهي كالآتي:
أقل علبة حلوى مولد بـ 98 جنيهًا
- بلغ سعر علبة حلوى مولد الخير عدد 12 قطعة نحو 98 جنيها.
- بلغ سعر علبة حلوى المولد اقتصادية فاخرة عدد 14 قطعة نحو 159 جنيها.
- بلغ سعر علبة حلوى المولد اقتصادية لوكس عدد 22 قطعة نحو 233 جنيها.
- بلغ سعر علبة حلاوة مولد اقتصادية فاخرة عدد 21 قطعة نحو 240 جنيهًا.
أسعار حلاوة المولد النبوي 2025
- بلغ سعر علبة حلوى المولد سوبر ستار عدد 26 قطعة نحو 320 جنيهًا.
- بلغ سعر علبة حلاوة مولد اقتصادية عائلية عدد 28 قطعة نحو 375 جنيهًا.
- بلغ سعر علبة حلوى المولد سوبر ستار مميزة عدد 27 قطعة نحو 390 جنيها.
أسعار علب حلوى المولد النبوي 2025
- بلغ سعر علبة حلاوة المولد جولد ستار عدد 40 قطعة نحو 410 جنيهات.
- بلغ سعر علبة حلاوة المولد سفن ستار عدد 41 قطعة نحو 530 جنيها.
- بلغ سعر علبة حلاوة المولد جوهرة عدد 60 قطعة نحو 895 جنيها.
