العلبة تبدأ من 98 جنيهًا، أرخص أسعار حلوى المولد النبوي 2025 (صور)

أرخص أسعار حلوى المولد النبوي 2025، بدأت المحال التجارية في المناطق الشعبية بطرح حلوى المولد النبوي، بالتزامن مع قرب الاحتفالات بمولد النبي الذي يحل يوم الخميس 4 سبتمبر المقبل.

أرخص أسعار حلوى المولد 2025

وبمقارنة سعر حلوى مولد النبي في محلات المناطق الشعبية بمثيلاتها في الراقية والمتوسطة، فهي الأرخص في السوق، حتى كتابة هذا التقرير، إذ قد تعلن بعض المحال عروض وتخفيضات على أسعار حلاوة المولد مع قرب الموسم.

اسعار حلاوة المولد النبوي 2025

سعر حلوى المولد النبوي في المحال

جاءت أسعار حلاوة المولد النبوي في المحال التجارية بالمناطق الشعبية، وفقًا لجولة «فيتو» التي شملت عدد من المحال التجارية، كالأتي:

كيلو الحلوى المشكل يبدأ من 100 جنيه

تراوحت أسعار كيلو حلوى المولد النبوي من 100 إلى 140 جنيهًا، في بعض المحال التجارية الشعبية لبيع الحلويات.

أسعار حلاوة المولد النبوي 2025

أسعار علب حلاوة المولد النبوي 2025

وعن أسعار علب حلوى المولد النبوي 2025، فهي كالآتي:

اسعار حلاوة المولد النبوي 2025

أقل علبة حلوى مولد بـ 98 جنيهًا

بلغ سعر علبة حلوى مولد الخير عدد 12 قطعة نحو 98 جنيها.

بلغ سعر علبة حلوى المولد اقتصادية فاخرة عدد 14 قطعة نحو 159 جنيها.

بلغ سعر علبة حلوى المولد اقتصادية لوكس عدد 22 قطعة نحو 233 جنيها.

بلغ سعر علبة حلاوة مولد اقتصادية فاخرة عدد 21 قطعة نحو 240 جنيهًا.

سعر حلاوة المولد النبوي 2025

أسعار حلاوة المولد النبوي 2025

بلغ سعر علبة حلوى المولد سوبر ستار عدد 26 قطعة نحو 320 جنيهًا. بلغ سعر علبة حلاوة مولد اقتصادية عائلية عدد 28 قطعة نحو 375 جنيهًا. بلغ سعر علبة حلوى المولد سوبر ستار مميزة عدد 27 قطعة نحو 390 جنيها.

سعر حلاوة المولد النبوي 2025

أسعار علب حلوى المولد النبوي 2025

بلغ سعر علبة حلاوة المولد جولد ستار عدد 40 قطعة نحو 410 جنيهات.

بلغ سعر علبة حلاوة المولد سفن ستار عدد 41 قطعة نحو 530 جنيها.

بلغ سعر علبة حلاوة المولد جوهرة عدد 60 قطعة نحو 895 جنيها.

