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اقتصاد

باستثناء الشيدر، ارتفاع ملحوظ في أسعار الجبن اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الجبن اليوم،
أسعار الجبن اليوم، فيتو

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر الجبن الأبيض بجميع أنواعه والجودا والرومي والفلمنك ارتفاعًا ملحوظًا، بينما انخفضت أسعار الجبنة الشيدر  في المحال التجارية.

أبرز التحركات في أسعار الجبن بأنواعها بالأسواق

واستعرضت «فيتو» أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل سعر الجبن الأبيض، سعر الجبنة جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك،  سعر الجبنة الشيدر؛ وفقًا لأخر رصد للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

 

<strong>أسعار الجبن اليوم، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبن الأبيض “أصناف متعددة” نحو 30 جنيها وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 122.6 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 73 جنيهًا إلى 180 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الجبنة جودا في الأسواق

بينما ارتفعت أسعار الجبنة جودا بنحو 7 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 440 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الجبن جودا بين 280 إلى 600 جنيه في الأسواق.

ارتفاع أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 21 جنيها عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 537.2 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 370 جنيها إلى 655 جنيها.

<strong>أسعار الجبن اليوم، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم، فيتو

 أسعار الجبن الرومي في الأسواق

وعن أسعار الجبن الرومي وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 271.9 جنيه للكيلو، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 220 جنيهًا إلى 320 جنيها.

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة وفقًا للبوابة الحكومية ارتفاعًا يقدر بـ 5 جنيهات عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 133.5 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 90 جنيها إلى 170 جنيهًا.

<strong>أسعار الجبن اليوم، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء اسطنبولي ارتفاعًا يقدر بـ 14 جنيها مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 146.1 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 64 جنيهًا إلى 200 جنيه.

انخفاض أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة الشيدر بنحو 117 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 339.8 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 325 جنيهًا إلى 538 جنيهًا.

 

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