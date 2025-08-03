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اقتصاد

انخفاض لتر العباد وتباين الذرة، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الأولين والذرة وعباد الشمس والصويا بأنواعه كافة.

تباين أسعار لتر الزيت اليوم الأحد

فيما سجل سعر لتر الزيت العباد انخفاضًا يتراوح بين 1.5 جنيه و2.5 جنيه؛ بينما تباينت أسعار لتر زيت الذرة، فما هي أسعار زجاجة الزيت اليوم؟.

<strong>أسعار الزيت اليوم</strong>
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر،  سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

 

<strong>أسعار الزيت اليوم</strong>
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 51 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 51500 جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 56 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 60500 جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 60 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.
<strong>أسعار الزيت اليوم</strong>
أسعار الزيت اليوم، فيتو

 

أسعار الزيت في المحال التجارية

 وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 94.3 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 80 إلى 107 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 94.3 جنيه، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 68 جنيهًا إلى 107 جنيهات للتر.

<strong>أسعار الزيت اليوم</strong>
أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر زيت الذرة بالأسواق

 كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 108.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 90 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

 وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 110.6 جنيه، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 95 إلى 128 جنيهًا للتر.

 

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