إنقاذ طفلة بالشرقية من موت محقق بعد ابتلاعها عملة معدنية (صور)

نجح فريق طوارئ المناظير بمستشفى أبوكبير المركزي بمحافظة الشرقية، في إنقاذ حياة طفلة ابتلعت عملة معدنية بالخطأ، ما تسبب في تعرضها لخطر الاختناق.

ابتلعت عملة معدنية.. منظار طارئ يكتب حياة جديدة لطفلة بالشرقية

وجاء التدخل السريع تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وتحت إشراف الدكتور محمد نور، مشرف وحدة المناظير، والدكتورة أميرة خلف، مدير المستشفى، وبمتابعة مباشرة من الدكتور إيهاب عبدالله، رئيس القسم.

استخراج العملة المعدنية بنجاح

وقاد الفريق الطبي المكوّن من الدكتور صهيب محمد والدكتور محمد جمال، عملية منظار طارئة أسفرت عن استخراج العملة المعدنية بنجاح، لتغادر الطفلة المستشفى وهي في حالة صحية مستقرة، وسط إشادة أسرتها بمهارة وسرعة الفريق المعالج.

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يشارك في مؤتمر رابطة الروماتيزم والتأهيل بالمحافظة

شارك الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لرابطة أطباء الروماتيزم والتأهيل بالشرقية، وذلك بمناسبة مرور ١٠ سنوات على تأسيس الرابطة، بقاعة المؤتمرات بنادي ضباط الشرطة بالزقازيق.

أهمية تخصص الروماتيزم والتأهيل في تحسين جودة حياة المرضى

وأعرب وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال كلمته عن سعادته بالمشاركة في هذا المحفل العلمي، مؤكدًا على أهمية تخصص الروماتيزم والتأهيل في تحسين جودة حياة المرضى، ودوره الحيوي في التشخيص المبكر وعلاج الأمراض الروماتيزمية والمناعية.

وأشاد بجهود رابطة أطباء الروماتيزم والتأهيل بالشرقية على مدار ١٠ سنوات في خدمة المنظومة الصحية بالمحافظة، كذلك رفع كفاءة أداء الكوادر الطبية، من خلال تنظيم المؤتمرات واللقاءات العلمية التي تساهم في نقل الخبرات ومواكبة أحدث المستجدات العالمية.

أهمية مثل هذه الفعاليات والتي تشكل منصة حقيقية لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث البروتوكولات العلاجية

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على أهمية مثل هذه الفعاليات والتي تشكل منصة حقيقية لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث البروتوكولات العلاجية، بما يعود بالنفع على المرضى، ويرتقي بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم.

كما ثمن دور رابطة أطباء الروماتيزم والتأهيل بالشرقية في إخراج المؤتمر بهذا الشكل المشرف، والذي يأتي في ضوء رؤية الدولة بالاستثمار في العنصر البشري، وضرورة الارتقاء بمستوى الأطباء والكوادر الطبية، ومواكبة أحدث المستجدات العلمية في التخصصات الطبية المختلفة.

