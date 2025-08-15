الجمعة 15 أغسطس 2025
ألمانيا تطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية

وزير الخارجية الألماني
 أعلنت وزارة الخارجية الألمانية رفضها الشديد تصريحات إسرائيل بشأن الموافقة على بناء آلاف الوحدات في مستوطنات الضفة الغربية.


وأضافت الخارجية الألمانية، في بيان اليوم الجمعة، أن خطط توسيع معاليه أدوميم ستقيد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

 أمس الخميس، قالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي ببناء مستوطنة بين القدس الشرقية والضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي.

 

النرويج: قرار إسرائيل بناء مستوطنة بين القدس والضفة يتعارض مع القانون الدولي

 وفي السياق ذاته أدانت مصر بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء ٣٤٠٠ وحدة استيطانية فى محيط مدينة القدس المحتلة فى خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمواثيق الدولية. 

 

 

فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

واستنكرت مصر التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الإسرائيلى الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الإسرائيلية والتي لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها إسرائيل طالما لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.

