رياضة

رابطة الأندية تعلن عن أفضل هدف بالجولة الأولى للدوري المصري

محمد شحاتة
محمد شحاتة

كشفت رابطة الأندية المصرية، عن أفضل هدف تم اختياره من قبل الجماهير في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

أفضل هدف في الجولة الأولى للدوري المصري 

واختير هدف محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك، في مرمى سيراميكا كيلوباترا الأفضل في الجولة الأولى، بعدما نال أكبر عدد من أصوات الجماهير.

 يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي في السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري المصري. 

ومن المقرر أن تشهد القائمة تغييرات محدودة بضم البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، مع إمكانية تواجد  أحمد حمدي أو عمرو ناصر. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدًا السبت في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

حكام مباراة الزمالك والمقاولون العرب

تقرر تعيين محمد عباس مايو، حكمًا للساحة في مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالجولة الثانية من دوري نايل.

ويعاونه كل من محمد مجدي وعلي علاء كمساعدين، فيما يتولى عبد الحكيم ناصر مهام الحكم الرابع.

أما غرفة تقنية الفيديو فيقودها عبد العزيز السيد ويساعده كيرس نزيه. 

