مواجهات نارية، جدول مباريات السد القطري في أبطال آسيا للنخبة

السد القطري
السد القطري

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عن مواجهات نارية لفريق السد القطري الذي يسعى للعودة إلى منصة التتويج القارية بعد تتويجه السابق عام 2011.

وضم نادي السد القطري صفقات جديدة، استعدادا للمنافسة على البطولات المحلية والقارية، يأتي في مقدمتها المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، ولاعب الوسط الإسباني باو بريم، والمهاجم الأوروجواياني أوجستين سوريا.

وجاء جدول مباريات السد في مرحلة المجموعات متنوعا بين مواجهات داخل وخارج الديار، على النحو التالي:


شباب الأهلي الإماراتي – داخل الديار

الأهلي السعودي – داخل الديار

تراكتور الإيراني – خارج الديار

الشرطة العراقي – خارج الديار

الشارقة الإماراتي – داخل الديار

الاتحاد السعودي – داخل الديار

الهلال السعودي – خارج الديار

الوحدة الإماراتي – خارج الديار

وتنطلق مرحلة الدوري في 15 سبتمبر المقبل بمشاركة 24 ناديا، في نسخة تعد هي الأقوى على الإطلاق، نظرا لحجم الفرق المشاركة والتنافس المنتظر على اللقب القاري.

وسيلعب كل فريق أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارجها، مع تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل منطقة إلى دور الـ16، المقرر إقامته بين 2 و11 مارس 2026.

فيما تُقام الأدوار النهائية بنظام التجمع في السعودية، حيث تُلعب جميع المباريات اعتبارا من الدور ربع النهائي وحتى النهائي خلال الفترة من 17 إلى 25 أبريل 2026.

