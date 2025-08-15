الجدول الكامل لثلاثي السعودية في دوري أبطال آسيا للنخبة

أُجريت ظهر اليوم الجمعة قرعة الدور الأول من دوري أبطال آسيا للنخبة، وللموسم الثاني على التوالي، تُقام البطولة بالنظام الجديد، الذي يعتمد على تقسيم الفرق إلى مجموعتين (شرق وغرب)، بحيث تضم الواحدة 12 فريقا، يتأهل منها أول 8 إلى الدور ثمن النهائي، بعد خوض مواجهات بنظام دوري من دور واحد، بحيث يلعب كل فريق 4 مباريات على ملعبه، ونفس العدد خارجه.

وتتوالى الأدوار الإقصائية بعد ذلك، من دور الـ16 إلى دور الثمانية، ثم نصف النهائي، وأخيرا المباراة النهائية، علمًا بأن مباريات ربع النهائي وما بعده تُقام في بلد واحد، كما استضافت السعودية دور الثمانية في نسخة العام الماضي.

ويشارك في البطولة هذا الموسم الثلاثي السعودي: الاتحاد (بطل الدوري المحلي)، ووصيفه الهلال، إضافة إلى الأهلي (حامل اللقب الآسيوي).

يبدأ الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة شباب الأهلي الإماراتي في جدة، ثم يستضيف ناساف كارشي الأوزبكي على نفس الملعب.

ويخرج بعد ذلك لملاقاة السد القطري والشرطة العراقي، قبل أن يعود لاستقبال الشارقة الإماراتي والغرافة القطري، ثم يخوض آخر مواجهتين خارج ملعبه أمام الدحيل القطري والوحدة الإماراتي.

أما الاتحاد، فيستقبل شباب الأهلي وناساف الأوزبكي في جدة، ثم يخرج لمواجهة السد القطري والشرطة العراقي، قبل أن يلتقي الشارقة الإماراتي والغرافة القطري على ملعب "الجوهرة المشعة"، ويختتم مشواره بملاقاة الدحيل القطري والوحدة الإماراتي خارج ملعبه.

وفي جدول الهلال، يبدأ الفريق بمواجهة السد القطري في الرياض، ثم يلاقي الشرطة العراقي على ملعب المملكة آرينا، قبل أن يخرج لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي في دبي، ثم يلعب مع ناساف كارشي الأوزبكي خارج الديار.

بعد ذلك، يستضيف الهلال الدحيل القطري والوحدة الإماراتي، قبل أن ينهي مشواره خارج ملعبه، أمام الشارقة الإماراتي والغرافة القطري.

وستكون مواعيد الجولات على النحو التالي:

الجولة الأولى من 15 إلى 17 سبتمبر - الثانية من 29 سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر- الثالثة من 20 إلى 22 من نفس الشهر- الرابعة من 3 لـ 5 نوفمبر - الخامسة من 24 إلى 25 من الشهر ذاته - السادسة في 9 و10 ديسمبر لمجموعة الشرق الآسيوي، و22 و23 ديسمبر لأندية الغرب - السابعة 9 لـ 11 فبراير - الثامنة والأخيرة من 16 إلى 18 من ذات الشهر.

