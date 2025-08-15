الجمعة 15 أغسطس 2025
اليوم، سحب قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

دوري أبطال آسيا،فيتو
 تجرى اليوم الجمعة، قرعة مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

تنطلق منافسات البطولة بمشاركة 24 فريقًا في مرحلة الدوري ابتداءً من 15 سبتمبر المقبل.

 

موعد  قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة

 ويقام حفل قرعة دور المجموعات بمقر الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور بماليزيا، وينطلق حفل القرعة الساعة العاشرة صباحا بتوقيت مصر ومكة المكرمة، على أن تنطلق مراسم قرعة النخبة في الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وتنقل البث المباشر لقرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا beINSPORTSNews،
وقناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على منصة يوتيوب.


وضع الاتحاد القاري فريق شباب الأهلي في التصنيف الأول لمنطقة غرب القارة بجانب كل من أندية الأهلي السعودي حامل اللقب، والسد القطري، وتراكتور الايراني، وناساف الأوزبكي، والشرطة العراقي.


وجاء في التصنيف الثاني كل من أندية الشارقة حامل لقب دوري أبطال آسيا 2، والوحدة، والاتحاد السعودي، والغرافة القطري، والهلال السعودي، بالإضافة إلى الدحيل القطري المتأهل من الدور التمهيدي.


ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل منطقة إلى دور الـ16، المقرر إقامته بين 2 و11 مارس 2026، على أن تُقام الأدوار النهائية بنظام التجمع في السعودية، حيث تلعب جميع المباريات من ربع النهائي وحتى النهائي بين 17 و25 إبريل 2026.

