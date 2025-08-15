الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة جيرونا ضد رايو فاليكانو في افتتاحية الدوري الإسباني

جيرونا،فيتو
 ينطلق الدوري الإسباني موسم 2025-2026 اليوم الجمعة 15 أغسطس بمباراة جيرونا مع نظيره رايو فاليكانو اليوم الجمعة، والتي ستقام على ملعب “مونتيليفي” ضمن منافسات الأسبوع الأول من الليجا. 

موعد مباراة جيرونا ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

 وتبدأ أحداث مباراة جيرونا ضد رايو فاليكانو اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة جيرونا ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ويمكن مشاهدة مباراة جيرونا ضد رايو فاليكانو مساء الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.  

تاريخ مواجهات جيرونا ورايو فاليكانو

والتقيا الفريقان 10 مرات، حقق خلالها جيرونا الفوز في 4 مباريات، بينما فاز رايو فاليكانو في 3 مواجهات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل. 

مواعيد الجولة الأولى من مباريات الدوري الإسباني

وجاءت مواعيد الجولة الأولى من مباريات الدوري الإسباني موسم 2025-26، كالآتي:

جيرونا ضد رايو فاليكانو 15 أغسطس، الساعة 8 مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

فياريال ضد ريال أوفييدو 15 أغسطس، الساعة 10 مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ألافيس ضد ليفانتي 16 أغسطس، الساعة 6 مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مايوركا ضد برشلونة 16 أغسطس، الساعة 8:30 مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

فالنسيا ضد ريال سوسيداد 16 أغسطس، الساعة 10:30 مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

سلتا فيجو ضد خيتافي 17 أغسطس، الساعة 6 مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أتلتيك بيلباو ضد إشبيلية 17 أغسطس، الساعة 8:30 مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد 17 أغسطس، الساعة 10:30 مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إلتشيه ضد ريال بتيس 18 أغسطس، الساعة 10 مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الدوري الإسباني رايو فاليكانو فياريال جيرونا

