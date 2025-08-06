محاولة أخيرة من ريال مدريد لتأجيل مباراته أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن آخر التطورات بشأن أزمة مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا، والمقررة يوم 19 أغسطس الجاري، في أولى جولات الدوري الإسباني - الليجا في الموسم الجديد.

ريال مدريد يطلب تأجيل مباراة أوساسونا

وكانت إدارة ريال مدريد قد طلبت تأجيل مباراة أوساسونا، للحصول على عدد أيام راحة يساوي ما حصل عليه برشلونة وأتلتيكو مدريد قبل بداية الليجا، لكن الرابطة رفضت طلب الميرنجي.

ولم يحصل ريال مدريد على الراحة الكافية، بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في نسختها الجديدة بمشاركة 32 فريقا، حيث وصل الميرنجي للدور نصف النهائي، قبل الخروج أمام باريس سان جيرمان.

حل أخير أمام ريال مدريد لتأجيل مباراة أوساسونا

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فلا يوجد حل متاح أمام ريال مدريد عبر المحاكم الرياضية الإسبانية، بعد أن استنفد جميع السبل.

وأضافت الصحيفة، أن الحل الوحيد المتبقي يتمثل في اللجوء إلى المحاكم المدنية لمتابعة الدعوى القضائية، لأن هذه مسألة خاصة، لأن المحكمة الإدارية الرياضية أو المجلس الأعلى للرياضة غير مختصين بالنظر في هذا الاستئناف.

ولفتت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد أمامه الآن 12 يومًا لتقديم استئناف أمام المحكمة المدنية.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا هو الخيار القانوني الوحيد الذي يمكنه من خلاله طلب أوامر قضائية لتعليق وتأجيل أولى مبارياته في الدوري، ويعتمد ذلك بشكل كبير على القاضي الذي يتلقى هذا الطلب.

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