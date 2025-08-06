رابطة الليجا الإسبانية تنصف تير شتيجن ضد برشلونة

وجّهت رابطة الدوري الإسباني ضربة قوية لنادي برشلونة بشأن أزمته مع حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن رابطة الدوري أكدت عدم قدرتها على تقييم الحالة الطبية لتير شتيجن إذا لم يوقع حارس برشلونة على التقرير الطبي الصادر عن النادي.

وكان الحارس الألماني قد رفض بالفعل، وفقًا لتقارير متعددة امس الثلاثاء، التوقيع على التقرير الطبي الذي أعده برشلونة والذي يؤكد حاجته إلى الراحة لمدة تزيد عن 4 أشهر.

بعد خضوع تير شتيجن إلى جراحة أسفل الظهر، كان برشلونة يأمل أن يستغل الغياب الطويل للحارس الألماني لتسجيل الوافدين الجدد وفي مقدمتهم الحارس جوان غارسيا القادم من إسبانيول.

وتسمح لوائح الاتحاد الإسباني في حالة غياب اللاعب لفترة تزيد عن 4 أشهر باستغلال 80% من راتبه للصفقات الجديدة، وباستغلال 50% من راتبه إذا كان غيابه يمتد أقل من 4 أشهر.

ونظرًا لخطورة إصابة الحارس الألماني كان متوقعًا أن يستغل برشلونة 80% من راتب تير شتيغن لكنّ الأخير أسرع بإصدار بيان أكد فيه أن غيابه عن الملاعب سيمتد 3 أشهر فقط.

وبعد إجراء الجراحة، أصدر برشلونة تقريرًا طبيًا كان ينوي إرساله إلى رابطة الدوري الإسباني لتأكيد مدة غياب الحارس التي قد تصل إلى 5 أشهر، لكنّ الحارس الألماني رفض التوقيع.

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