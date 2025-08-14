أخبار الرياضة اليوم: فوز بيراميدز ومودرن في الدوري الممتاز.. ريبيرو يعلن قائمة الأهلي لمباراة فاركو.. مدرب الزمالك يرفض ضم فتوح لمواجهة المقاولون

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

انتهت مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي بنتيجة 0/1 للسماوي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

سجل مروان حمدي هدف بيراميدز في الدقيقة 82 من ضربة رأسية بعد عرضية مصطفى فتحي من ضربة ركينة.

كشف خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق، لمواجهة فاركو، في المباراة التي تقام غدًا الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، شهدت مناقشة العديد من الجوانب الخططية والفنية ‏المتعلقة بالتحضير للقاء.‏

رفض البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فكرة تواجد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق في المباراة القادمة أمام المقاولون العرب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

خسر فريق الاتحاد السكندري أمام نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة يحتل فريق مودرن سبورت المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الـ22 بدون نقاط.

انتهت مباراة زد ضد سيراميكا التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، على إستاد القاهرة الدولي، بالتعادل السلبي.

وكان زد تغلب في الجولة الأولى على المقاولون العرب 0/2، بينما خسر سيراميكا بنفس النتيجة من الزمالك.

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها ياسر إبراهيم مدافع ‏الفريق، أثبتت إصابته بتمزق في العضلة العانية للفخذ الأيسر.

وأضاف جاب الله أن اللاعب تأكد غيابه عن مباراة الفريق أمام فاركو، المقرر لها غدًا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

كرة اليد، تعرض المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما للخسارة أمام نظيره منتخب إسبانيا بنتيجة (29/31)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، لبطولة العالم للناشئين، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 32 منتخبًا.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم منتخب مصر على إسبانيا بنتيجة (13/15).

كشف تقرير تونسي أن النجم الدولي التونسي علي معلول، لاعب الصفاقسي الحالي والأهلي السابق، طلب من إدارة ناديه الجديد تنظيم مباراة ودية أمام الأهلي، ضمن احتفالات الصفاقسي بمرور 100 عام على تأسيسه.

وانضم الظهير الأيسر التونسي إلى الصفاقسي مطلع الموسم الحالي، وشارك رسميا لأول مرة أمام الترجي الجرجيسي في الجولة الأولى من الدوري التونسي، في مباراة انتهت بخسارة فريقه بهدفين مقابل هدف.

نشر الحساب الرسمي لفريق كولومبوس كرو الأمريكي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لقطات من وصول الفلسطيني وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي السابق، إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى صفوف الفريق.

كشفت تقارير صحفية تونسية، مساء اليوم الخميس، أن النادي الصفاقسي نجح في إنهاء كل الإجراءات الخاصة بضم اللاعب حمزة المثلوثي إلى صفوفه في شكل انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي الزمالك.

وأكدت إذاعة موزاييك إف إم التونسية، أن حمزة المثلوثي وقع عقدًا مع النادي الصفاقسي يمتد لموسمين، مُسجلًا بذلك عودته إلى الفريق الذي سبق وأن تقمص أزياء لمدة 4 مواسم (2016-2020) قبل أن ينتقل إلى الزمالك.

