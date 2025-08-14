الخميس 14 أغسطس 2025
لقطات من وصول وسام أبو علي لأمريكا للانضمام لفريق كولومبوس كرو

وسام أبو علي
وسام أبو علي

 نشر الحساب الرسمي لفريق كولومبوس كرو الأمريكي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لقطات من وصول الفلسطيني وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي السابق، إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى صفوف الفريق.

وعلر جانب آخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم معسكرا مغلقا، استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها غدا الجمعة، حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمواجهة نظيره فريق فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، في تمام التاسعة مساء غد الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

كشف حساب ريبيرو مع الأهلي

خاض الأهلي تحت قيادة ريبيرو 10 مواجهات منها 3 مباريات رسمية في كأس العالم للأندية.

نتائج الأهلي في المباريات الودية

ومع خوسيه ريبيرو لعب الأهلي 10 مواجهات بين الرسمي والودي، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات، وخسر في مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، بينما استقبلت شباك الفريق 12 هدفا فقط.

