الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يانيك فيريرا: تغييرات محتملة في تشكيل الزمالك قبل مواجهة المقاولون

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه عقب كل مباراة يلقي محاضرة بالفيديو على اللاعبين للحديث عن اللقاء السابق بغض النظر عن النتيجة.

الزمالك والمقاولون العرب 

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري: "الأمر يكون أسهل عندما نحلل المباراة بعد الفوز بالثلاث نقاط، والأهم بعد تحقيق الفوز أن نحافظ على التواضع، لأن ماحدث في المباراة السابقة لن يساعدنا أن نفوز في المباراة المقبلة، ونحن فزنا بمباراة واحتفلنا، وعلينا أن نغير العقلية سريعًا ونتعلم دروسًا من المباراة السابقة، ونحتاج للتطور".

وتابع يانيك فيريرا: "كل فريق ينزل للملعب ولديه رغبة لتحقيق الفوز في اللقاء، وعقليتنا تتمثل في ألا نجعل رغبة المنافس أكبر في الفوز بالمباراة من رغبتنا في تحقيق ذلك، وعندما تبدأ المباراة لن نسمح لذلك بأن يحدث، وكل مباراة مهمة بالنسبة لنا كنادي الزمالك، ونخوض كل مباراة برغبة ودوافع لتحقيق الفوز، سواء نواجه الأهلي أو المقاولون العرب".

وبشأن استيعاب اللاعبين لفكر الجهاز الفني قال المدير الفني:" الموضوع سيستغرق وقتًا كي يستوعب اللاعبون أفكار المدير الفني، وفي الوقت الحالي نحاول أن نتحسن ونتطور من مباراة للأخرى، وهذا أمر طبيعي".

وفيما يخص إمكانية دخول عناصر جديدة في قائمة المباراة المقبلة قال المدير الفني:" هناك احتمال بتواجد عناصر جديدة في القائمة التي ستخوض المباراة المقبلة وكل شيء وارد، ولست من نوعية المدربين الذين يؤمنون بمقولة لا تغيير في الفريق الذي فاز بالمباراة السابقة، لأن هناك العديد من الأمور نضعها في الاعتبار عند اختيار تشكيل كل مباراة، ونضع في حساباتنا أداء اللاعبين في المباراة السابقة والأداء في التدريبات السابقة، ونوعية الفريق المنافس الذي نواجهه، بجانب الحالة البدنية والصحية للاعب، ومن الوارد أن ترى نفس التشكيل لمباراتين ولكن بناء على اعتبارات الجهاز الفني وليس بسبب تحقيق الفوز في المباراة السابقة".

واختتم يانيك فيريرا قائلًا: "دعم الجماهير كان رائعًا، في عملية الإحماء قبل المباراة كنت في غرفة الملابس وكنت أسمع لأغاني الجماهير قبل انطلاق المباراة ورأيتهم قبل 30 دقيقة منذ بداية المباراة وهم يساندون ويشجعون الفريق قبل انطلاق اللقاء، وعقب المباراة شاهدت منظر الجماهير وخلفهم لوحة نتيجة المباراة بعد الفوز، وهذه صورة مثالية بالنسبة لي، وأتمنى أن تتكرر نفس الصورة كل مرة من الجماهير وأن يكونوا سعداء بالفوز في نهاية المباراة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

 

الزمالك يفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى 

 وكان نادي الزمالك قد حقق فوزا غاليا ومستحقا على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز على أرضية ملعب استاد هيئة قناة السويس. 

سجل هدفي الزمالك كل من ناصر ماهر من تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ثم سجل محمد شحاتة الهدف الثاني من تصويبة ساقطة من قبل منتصف الملعب سكنت شباك محمد بسام المتقدم عن المرمى. 

 

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب 

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب 

تنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك يانيك فيريرا الزمالك والمقاولون العرب مباراة الزمالك والمقاولون العرب المقاولون العرب

مواد متعلقة

فيريرا يرفض تواجد أحمد فتوح في قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب

فيريرا يستقر على خط دفاع الزمالك أمام المقاولون بالدوري

انطلاق إذاعة صوت الزمالك الإثنين المقبل

موعد مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

جون إدوارد يمنح لاعبي الزمالك دفعة معنوية قبل مواجهة المقاولون

فقرة فنية في مران الزمالك تحت إشراف يانيك فيريرا استعدادا للمقاولون بالدوري

مران الزمالك، فقرة بدنية خاصة استعدادا لمواجهة المقاولون بالدوري

محاضرة فنية من فيريرا للاعبين في مران الزمالك اليوم

الأكثر قراءة

كريم محمود عبد العزيز يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بهذه الطريقة

مصور فيديو حادث الواحات: "مقدرتش أمنع المطاردة وهدفي ياخدوا حقهم"

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

تعرف على ما قالته الفنانة مريم فخر الدين عن بدرية طلبة

السيسي يصدق على 45 قانونا جديدا

إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي بطريق إسكندرية مطروح

أسوان تسجل 49 درجة، الأرصاد الجوية: صيف 2025 أقل حرارة من العام الماضي

أسر فتيات حادث مطاردة طريق الواحات ترفض محاولات التصالح

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأندية الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعليق قوي من عالم أزهري على حادث مطاردة طريق الواحات

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالشعور بالأمن والاستقرار

تعرف على مكان ميلاد الرسول وسبب هدمه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads