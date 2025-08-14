الخميس 14 أغسطس 2025
تدريبات تأهيلية وبدنية في مران الزمالك استعدادا لمواجهة المقاولون بالدوري

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم خوفًا  من تعرضهم للإجهاد قبل لقاء المقاولون العرب.

وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية متنوعة تحت إشراف الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، يأتي ذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعبين لتجهيزهم بأفضل صورة للقاء المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

 

الزمالك يفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى 

وكان نادي الزمالك قد حقق فوزا غاليا ومستحقا على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز على أرضية ملعب استاد هيئة قناة السويس. 

سجل هدفي الزمالك كل من ناصر ماهر من تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ثم سجل محمد شحاتة الهدف الثاني من تصويبة ساقطة من قبل منتصف الملعب سكنت شباك محمد بسام المتقدم عن المرمى. 

فيريرا يرفض تواجد أحمد فتوح في قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب

يانيك فيريرا: تغييرات محتملة في تشكيل الزمالك قبل مواجهة المقاولون

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب 

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب 

تنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

