حمزة المثلوثي يوقع للصفاقسي التونسي لمدة موسمين

كشفت تقارير صحفية تونسية، مساء اليوم الخميس، أن النادي الصفاقسي نجح في إنهاء كل الإجراءات الخاصة بضم اللاعب حمزة المثلوثي إلى صفوفه في شكل انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي الزمالك.

وأكدت إذاعة موزاييك إف إم التونسية، أن حمزة المثلوثي وقع عقدًا مع النادي الصفاقسي يمتد لموسمين، مُسجلًا بذلك عودته إلى الفريق الذي سبق وأن تقمص أزياء لمدة 4 مواسم (2016-2020) قبل أن ينتقل إلى الزمالك.

رفض مقترح عودة المثلوثي إلى الزمالك

أكد مصدر بالزمالك أن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، رفض مقترح إعادة التونسي حمزة المثلوثي بعد إصابة أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي.

وتم توجيه الشكر للمثلوثي مؤخرًا، رغم مقترحات بإعادته لسد النقص في مركز الظهير الأيمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.