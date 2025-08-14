الخميس 14 أغسطس 2025
رياضة

حمزة المثلوثي يوقع للصفاقسي التونسي لمدة موسمين

حمزة المثلوثي، فيتو
حمزة المثلوثي، فيتو

كشفت تقارير صحفية تونسية، مساء اليوم الخميس، أن النادي الصفاقسي نجح في إنهاء كل الإجراءات الخاصة بضم اللاعب حمزة المثلوثي إلى صفوفه في شكل انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي الزمالك.

وأكدت إذاعة موزاييك إف إم التونسية، أن حمزة المثلوثي وقع عقدًا مع النادي الصفاقسي يمتد لموسمين، مُسجلًا بذلك عودته إلى الفريق الذي سبق وأن تقمص أزياء لمدة 4 مواسم (2016-2020) قبل أن ينتقل إلى الزمالك. 

رفض مقترح عودة المثلوثي إلى الزمالك 

أكد مصدر بالزمالك أن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، رفض مقترح إعادة التونسي حمزة المثلوثي بعد إصابة أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي.

وتم توجيه الشكر للمثلوثي مؤخرًا، رغم مقترحات بإعادته لسد النقص في مركز الظهير الأيمن. 

